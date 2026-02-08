Estación de tren de A Coruña.

Estación de tren de A Coruña. Shutterstock

Un robo de cable obliga a interrumpir la circulación de trenes en un tramo de la provincia de A Coruña

La zona afectada está entre los municipios de Xuvia y Ortigueira

Un robo de cable ha obligado a interrumpir la circulación en un tramo de la red ferroviaria en la provincia de A Coruña, en concreto, entre los municipios de Xuvia y Ortigueira.

Según Europa Press, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de esta afección a la circulación a través de su perfil en 'X'. La incidencia fue notificada pasadas las 10:00 horas y, casi ocho horas después, no ha informado de que haya sido solucionada.

Esta interrupción se ha producido después de que, en los días anteriores, Renfe suspendiese la circulación de trenes con origen o destino Vigo, lo que dejó a gran parte de Galicia incomunicada por esta vía durante cerca de 72 horas.