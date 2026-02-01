Aplazado el inicio de la huelga indefinida en el transporte de A Coruña hasta el martes

Las centrales sindicales han acordado aplazar el inicio de la huelga indefinida en el transporte de viajeros de la provincia de A Coruña, que estaba previsto para este lunes, con el objetivo de facilitar la continuidad de las negociaciones y tratar de alcanzar un convenio colectivo digno. La CIG advierte de que este será el único aplazamiento que aceptará y que, si no se producen avances significativos en la jornada del lunes, la huelga comenzará sin más dilación el martes 3 de febrero.

La decisión se tomó tras la reunión celebrada este sábado, que concluyó alrededor de las 19.00 horas, en la que la patronal presentó una propuesta que, según la CIG, "sabe que no puede ser la definitiva, porque en materia salarial no avanza nada y con la que el empresariado pretende alargar los plazos del conflicto". Así resumió el encuentro de mediación celebrado en Santiago el responsable de Transportes de la CIG, Ernesto López Rei.

En relación con el resto de las materias, López Rei explicó que la patronal planteó una reducción de la jornada de 16 horas, que calificó de "muy insuficiente" por no responder a las reivindicaciones del personal, así como unos plazos para la elaboración de los cuadrantes que también consideró inadecuados.

Especialmente grave y lesiva calificó la propuesta empresarial sobre la jornada continuada, basada en "eliminar la dieta de banda horaria a cambio de siete euros al día", una opción que la CIG subrayó que no aceptará bajo ningún concepto.

Como contrapartida a esta oferta y para poder seguir negociando, la patronal solicitó la suspensión de la huelga durante la jornada del lunes. "Ya advertimos que esta será la única suspensión: o hay un acuerdo el lunes o el martes comienza la huelga indefinida. La patronal no puede contar con seguir dilatando la negociación", afirmó López Rei.

La CIG también exigió la retirada de los expedientes disciplinarios abiertos por Monbús contra trabajadores y trabajadoras, al entender que se trata de una medida coercitiva contra el ejercicio del derecho fundamental a la huelga.

Asimismo, López Rei denunció que en la reunión de este sábado el empresariado se negó a abordar cuestiones como la jubilación parcial, la mejora de las coberturas en situaciones de incapacidad temporal, la dignificación de las condiciones del personal acompañante, las mejoras en el complemento de nocturnidad o la ampliación de permisos y licencias, asuntos que el personal considera prioritarios en la negociación del convenio.

La negociación continuará el próximo lunes a las 13.00 horas. Desde la CIG se exige a la patronal que atienda las reivindicaciones del sector y apueste por un convenio digno si realmente quiere alcanzar un acuerdo y poner fin al conflicto.