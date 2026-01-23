Mañana accidentada en la AP-9 de A Coruña, uno de los siniestros con cuatro coches implicados y un camión

Un accidente múltiple registrado a las 8:30 horas de esta mañana en el kilómetro 69 de la autopista AP-9, en sentido A Coruña y a la altura de Santiago de Compostela, está provocando importantes retenciones en la vía. En el siniestro se han visto implicados cuatro turismos y un camión.

Según las primeras informaciones, dos personas han quedado atrapadas en el interior de sus vehículos, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos, personal sanitario del 061, Guardia Civil de Tráfico y equipos de mantenimiento de la autopista.

Este accidente se produjo apenas diez minutos después de otro siniestro registrado a las 8:20 horas en el kilómetro 67 de la AP-9, a su paso por el municipio de Oroso. En ese caso se vieron implicados dos turismos y una persona resultó herida leve.

Ambos accidentes se produjeron tras una noche marcada por un intenso temporal que dejó numerosas incidencias en toda la provincia y en el conjunto de la comunidad. Las fuertes lluvias, el viento y las malas condiciones de visibilidad complicaron la circulación en las principales vías, obligando a extremar la precaución durante la mañana.