Patronal del transporte de A Coruña y sindicatos, convocados a una mediación el lunes en Santiago

Patronal del transporte de A Coruña y sindicatos están convocados a una mediación el próximo lunes en Santiago de Compostela. La reunión se celebrará en la sede del Consello Galego de Relacións Laborais a partir de las 10:30 horas.

El responsable de Transporte de la CIG en Santiago, Nacho Pavón, ha confirmado a Europa Press que los representantes de los trabajadores acudirán a esta cita, pero "no significa la desconvocatoria de la protesta" hasta que se resuelva el conflicto en relación con las reivindicaciones sobre el convenio colectivo.

Así, Pavón señala que todo dependerá de la patronal para que se produzcan avances en la negociación tras no fructificar anteriores intentos de mediación. Esta convocatoria se ha producido tras la protesta protagonizada hoy por representantes sindicales ante la estación intermodal de Santiago, en donde han denunciado la "parálisis" de la patronal en este conflicto.

El último día de paro convocado para este mes de enero es el de mañana viernes, antes de que desde el 2 de febrero comience la huelga indefinida.

Los representantes de los trabajadores solicitan un nuevo convenio en el sector del transporte de A Coruña con una subida salarial "digna" y que incluya una reducción de la jornada, además de una actualización y modernización de los permisos retribuidos y los días de asuntos propios, entre otras peticiones.