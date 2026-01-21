La Xunta urge solucionar la huelga del transporte en A Coruña e insta a cumplir servicios mínimos

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha exigido este miércoles que patronal y sindicatos lleguen a un acuerdo para terminar la huelga de transporte en la provincia de A Coruña. Calvo ha insistido en que los servicios mínimos "se tienen que cumplir" y que, si no es así, "se levantarán las actas correspondientes".

Los trabajadores tienen previsto un nuevo paro para este viernes, el tercero esta semana y el sexto en enero. Una jornada a la que seguirá la huelga indefinida desde el 2 de febrero si no se produce un acercamiento de posturas antes.

Precisamente, los sindicatos denunciaron que la patronal solo aceptaría negociar si se suspenden los paros, algo que los trabajadores se niegan a hacer. "Si hai mediación iremos a mediación, e senón seguirimos resistindo", señañó ayer el representante de la CIG, Ernesto Rei.

Diego Calvo explicó este miércoles que el Gobierno habla "desde el primer día con las partes implicadas" y ha aludido a los servicios mínimos que se pusieron. "Se tienen que cumplir", ha señalado el conselleiro de Presidencia en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press en un acto en Santiago.

Así, Diego Calvo considera que "no se puede ser" que se bloqueen los servicios de transporte para los colegios y "que no se haga absolutamente nada". A este respecto, el conselleiro ha advertido que "se levantarán las actas correspondientes".

La Xunta ha trasladado a la Delegación del Gobierno la demanda para que estos servicios se puedan realizar. "La Policía y la Guardia Civil tienen que tomar nota y actuar", ha aseverado Calvo, para recalcar que existe un derecho a la huelga pero también la obligación de cumplir con unos servicios mínimos.

El conselleiro de Presidencia ha situado el paro "en un conflicto entre empresas y trabajadores", partes a las que ha instado a llegar "cuanto antes a una solución", remitiéndose a la mediación ofrecida a este respecto.