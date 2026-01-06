El Niño reparte el primer premio en la provincia de A Coruña: "Salimos disparados a la calle saltando"

Javier, Amparo, Alba y Adrián de la administración de lotería de As Pontes La Bombonería, que vendió el primer premio del Sorteo de El Niño 2026. Cedida

El Sorteo de El Niño ha repartido suerte en Galicia, que ha repartido el primer premio, de 200.000 euros por décimo, en todas sus provincias. En la de A Coruña, las administraciones que vendieron el agraciado 06703 fueron la administración situada en el bar Quiniela de Zas y en La Bombonería de As Pontes.

Desde esta localidad coruñesa, Adrián Vázquez cuenta minutos después de saber que había vendido el número ganador que "estábamos todos expectantes delante del ordenador a ver si veíamos dónde tocaba. Cuando lo vimos, salimos disparados a la calle saltando. Estamos muy contentos, la verdad".

Los vecinos de As Pontes ya se han apresurado a darles las primeras enhorabuenas. Para este día festivo, Adrián cuenta que lo aprovecharán "celebrando. Cuando nos traigan los diplomas abriremos el champán".

Una escena similar tendrá lugar en Zas, donde Manolo Domínguez también ha vendido el primer premio de El Niño.

"Enterámonos cando chamaron da delegación da Coruña. Entre que vai frío e os nervios, non damos feito", comenta. La fiesta será en la administración porque "na casa non temos décimo. Máis festa faríamos se tocara", admite, aunque reconoce que "estamos contentos de que tocara a calquera de aquí. Haberá que brindar"

El primer premio de El Niño ha estado muy repartido en Galicia, cayendo en administraciones de Marín, O Porriño, As Pontes, Zas, Monforte, Ourense y Xinzo.