Los sindicatos del transporte por carretera consideran "decepcionante" la reunión de ayer en A Coruña

La reunión de mediación del pasado miércoles entre sindicatos y patronales del transporte de autobús de la provincia de A Coruña se saldó de forma "decepcionante" y "prácticamente sin ningún avance".

Así lo explica a Europa Press el responsable de CIG Transportes, Ernesto López Rei, quien explica que se esperaba "un mínimo de propuesta" a partir de la cual negociar, pero lamenta falta de avances.

Nuevo encuentro esta tarde

Esta tarde de jueves, 18 de diciembre, tendrá lugar otro encuentro de mediación en las dependencias de Inspección de Trabajo en A Coruña, con la presencia del director territorial de Inspección, Demetrio Fernández.

Mientras, continúa convocada una nueva jornada de huelga en el transporte de bus para este viernes, 19 de diciembre, que amenaza con volver a paralizar al sector en la provincia a las puertas de la Navidad, tal y como ocurrió en las tres jornadas anteriores.

El sindicalista de la CIG asegura que "lo único que desbloqueará" esa jornada de huelga es que se alcance acuerdo esta tarde de jueves.

Las reclamaciones

Los trabajadores demandan mejoras salariales y de conciliación tras cuatro años con el convenio caducado.

Reclaman una reducción de tiempo de conducción y limitación de jornadas que consideran abusivas.