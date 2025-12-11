El transporte de viajeros de la provincia de A Coruña, en huelga el viernes 12: los servicios mínimos

Trabajadores en la estación de autobús de A Coruña el pasado viernes en el primer día de huelga. Enrique Romanos Tardío.

El viernes 12 de diciembre se celebrará el segundo día de huelga del transporte de viajeros de la provincia de A Coruña.

El paro, impulsado por CIG, UGT y CC.OO, ya tuvo su primera jornada el 4 de diciembre, teniendo sobre la mesa otras dos convocatorias para el 15 y 19 de este mes.

Los sindicatos buscan reivindicar la actualización del convenio colectivo del sector. La huelga afectará a todo el servicio excepto el que se presta en la ciudad de A Coruña.

El DOG del pasado 3 de diciembre recoge los servicios mínimos, que pueden verse reducidos por la acción de los piquetes como en la primera jornada de protesta.

Entre ellos se encuentran los que usan los escolares en rutas superiores a 4 kilómetros, con servicios de entrada en los centros de la provincia desde las 07:30 hasta las 10:30 horas y los de salida entre las 13:30 y las 19:00 horas.

En los servicios utilizados por los trabajadores, se mantienen aquellos viajes interurbanos anteriores a las 09:00 y posteriores a las 18:00 horas.

También se establecen servicios mínimos de uso general. Entre ellas las rutas no integradas de menos de 25 kilómetros con frecuencias mínimas del 50% en los horarios de 06:00 a 09:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

En las rutas de más de 25 kilómetros con origen o destino a alguna de las siete ciudades se mantiene una expedición de ida y otra de vuelta en los servicios con salida anterior a las 14.00 horas y posterior a las 18.00 horas.