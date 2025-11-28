La Diputación da Coruña aprueba el POS+2026 con 88 millones y refuerza el mayor plan municipal de Galicia

La Diputación da Coruña aprobó hoy por unanimidad las bases del POS+2026, un plan que arranca con un presupuesto inicial de 88 millones de euros y que consolida a la institución como el principal motor inversor de los ayuntamientos coruñeses.

El visto bueno llega tras cerrar 2025 con 138 millones, la cifra más alta de la historia del Plan Único.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, destacó que este modelo, reconocido por alcaldes y alcaldesas como "imprescindible", garantiza que todos los municipios dispongan de recursos suficientes para financiar obras, servicios públicos y programas sociales.

Subrayó además que la aprobación de las bases antes de finalizar el año permitirá a los ayuntamientos iniciar su planificación "desde el 1 de enero", sin demoras ni incertidumbres.

Formoso recordó que el POS+2025 culmina el ejercicio con un volumen récord de inversión y reafirmó que la Diputación "volverá a estar a la altura" en 2026, con un presupuesto que aumenta nuevamente respecto al del año anterior.

Defendió también que el Plan Único es ya "una seña de identidad política", basado en la confianza en los ayuntamientos y en la defensa de la autonomía local, un modelo que durante la última década permitió modernizar servicios públicos, fortalecer equipamientos y avanzar en proyectos estratégicos en toda la provincia.

El POS+2026 mantendrá el impulso a las mejoras en vías municipales, redes de abastecimiento y saneamiento, iluminación eficiente, renovación de espacios urbanos y rurales, así como la modernización de equipamientos culturales, deportivos y sociales.

Además, refuerza su vertiente social, incrementando en un 14% el POS Social, que pasa de 7 a 8 millones de euros para apoyar las políticas municipales destinadas a mayores, infancia, familias en dificultad y colectivos vulnerables.

El presidente destacó igualmente que el POS+ vuelve a ser el mayor plan municipal de Galicia, tanto por su volumen económico como por la cantidad de actuaciones previstas.

Desde su creación, hace una década, el programa movilizó 812 millones de euros y financió 4.643 obras en los 93 ayuntamientos de la provincia, convirtiéndose en la estructura fundamental de cooperación local.

El pleno aprobó también otros asuntos de relevancia, como el convenio con Aspronaga para financiar la reforma integral de la residencia Ricardo Baró de Oleiros, con una inversión de 200.000 euros para mejorar accesibilidad, iluminación y confort del inmueble, así como ampliar comedores, renovar habitaciones y modernizar la sala de calderas.

Además, se dio luz verde a convenios con el Ayuntamiento de Ferrol para apoyar su candidatura a patrimonio mundial de la UNESCO (80.000 euros), con la USC para actividades culturales y de investigación (158.000 euros), y con la Federación de Asociacións Galegas da República Arxentina para impulsar la Compañía Teatral Galega de Bos Aires y la representación de "O Heroe", de Manuel Rivas.