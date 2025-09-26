La Diputación de A Coruña celebra unos encuentros sobre Infraestructuras Verdes para los concellos

La Diputación de A Coruña celebra los "Encontros Técnicos sobre Infraestruturas Verdes: da teoría á realidade", unas jornadas que se desenvolverán los días 15, 21, y 30 de octubre en el Pazo de Mariñán, en Bergondo.

Este evento está diseñado como un espacio de encuentro y debate para profesionales y personal técnico de administraciones locales, con el objetivo de superar los obstáculos prácticos en la implantación de soluciones basadas en la naturaleza (SbN).

"Esta iniciativa pon en valor a estreita e imprescindible colaboración entre a Deputación e os concellos da nosa provincia para avanzar xuntos cara a un futuro máis sostible e resiliente", señaló la deputada Cristina García Rey.

"Conceptos como as ‘infraestruturas verdes’ ou ‘sostibilidade’, cada vez máis presentes nos debates públicos, nas políticas locais e na planificación urbana, non son só palabras de moda, senón solucións reais e eficaces que poden transformar os nosos espazos públicos, mellorar a calidade de vida da veciñanza e fortalecernos para adaptarse aos retos ambientais e climáticos", explicó.

Cristina García expresó también que “desde a Deputación buscamos ser un aliado para os nosos municipios e fomentar boas prácticas que beneficien a toda a cidadanía”.

En ese sentido destacó que "estas xornadas están estruturadas para facilitar o intercambio de coñecemento e experiencias, favorecer a innovación e a planificación estratéxica, e identificar vías de financiamento que fagan posible que estes proxectos saian do papel e se materialicen no territorio. En definitiva, buscamos promover modelos de xestión urbana onde as infraestruturas verdes sexan parte integrante das políticas públicas, contribuíndo a un desenvolvemento local máis sostible, inclusivo e respectuoso co medio".

Por otro lado, el coordinador David Río explicó el "enfoque práctico" de las jornadas, “orientadas a abordar os problemas cos que nos atopamos cando traballamos coa integración da natureza no espazo público e, sobre todo, que sirvan de punto de ancoraxe de cuestións que adoitan ser tan teóricas”.

David Río añadió que serán "un espazo de encontro para que entre todos e todas establezamos unha praxe común que faga máis fácil integrar a natureza nos diferentes espazos".

La programación de estas jornadas ofrece un enfoque realista y pragmático para responder a las dificultades que muchas veces impiden a los concellos a realizar proyectos de infraestructuras verdes. Desde barreras técnicas a administrativas, hasta problemas de financiamiento y gestión.

Los encuentros tienen como fin crear una práctica común que haga viables estos proyectos y permita alcanzar un hábitat más resiliente e inclusivo.

Las jornadas están dirigidas especialmente a personal técnico y administrativo de las áreas de Medio Ambiente, Urbanismo y Planificación, así como a cargos políticos, entidades sociales y profesionales del sector. Abordarán en tres sesiones matinales, los siguientes temas:

15 de octubre: Innovación y visión de futuro

21 de octubre: Financiamiento y Planificación

30 de octubre: Implantación y aplicación práctica, con ejemplos concretos

Personas expertas de reconocimiento y prestigio participarán en conferencias y mesas redondas para compartir conocimiento y experiencias que ayuden a mejorar la habitabilidad de los espacios urbanos y a reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos.

Se puede consultar más información y formalizar la inscripción a través de la página web www.etivcoruna.org.