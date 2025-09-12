A Coruña contará con tres casas de acompañamiento para mayores en Rianxo, Ordes y As Pontes

La Diputación de A Coruña pondrá en marcha un nuevo modelo público de atención a las personas mayores con la creación de las Casas de Acompañamiento a las Personas Mayores (CAM).

Estas minirresidencias, ubicadas en Rianxo, Ordes y As Pontes, ofrecerán un máximo de 59 plazas divididas en cuatro unidades convivenciales, diseñadas para reproducir un entorno hogareño y abierto a la comunidad.

El proyecto se inspira en modelos europeos de quinta generación implantados en países como Dinamarca, Suecia o Países Bajos.

Los centros contarán con jardines terapéuticos, huertos, comedores descentralizados, mobiliario elegido por los residentes y la posibilidad de convivir con mascotas.

Además, incluirán tecnología avanzada, como sensores de presencia, sistemas de prevención de caídas, telemedicina y robótica de apoyo, para complementar la atención humana y garantizar un cuidado seguro y personalizado.

La residencia de As Pontes será la primera en construirse, en las antiguas instalaciones de la Escola Pardo Bazán, situada en pleno centro de la villa.

Estos centros ofrecerán estancias permanentes o temporales, según las necesidades de las personas usuarias y sus familias, con el objetivo de evitar el desarraigo y mantener los vínculos sociales y afectivos.

La Diputación subraya que este modelo busca dar respuesta a la escasez de plazas públicas en Galicia, donde solo hay 2,49 plazas por cada 100 mayores frente al 4,22 % de media en España.

Solo en la provincia de A Coruña serían necesarias cerca de 5.000 plazas nuevas para alcanzar ese nivel. Los nuevos centros también aspiran a generar empleo estable, con unos 40 puestos directos en cada CAM, ayudando a fijar población en el medio rural.

Con la constitución de una comisión político-técnica para coordinar su implantación, las CAM se presentan como un complemento al sistema autonómico, apostando por un modelo de atención más humano, integrado en el territorio y abierto a la participación comunitaria.