La Diputación de A Coruña y Asociación de Mujeres de Pesca abordan la situación de las profesionales

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha recibido este lunes, en la sede provincial, a la nueva directiva de la Asociación Nacional de Mujeres de Pesca (Anmupesca), encabezada por su presidenta, Mercedes del Pilar Otero González.

Durante la reunión, la presidenta de Anmupesca ha presentado las líneas estratégicas de la entidad para los próximos años, centradas, han expuesto, en la defensa de los derechos de las más de 11.000 profesionales del mar que integran esta red en todo el Estado, buena parte de ellas gallegas.

Con 28 asociaciones federadas en Galicia, la comunidad representa el núcleo principal de la organización, que aglutina mariscadoras, redeiras, armadoras, vendedoras de pescado y comercializadoras, acuicultoras y otras profesionales de la cadena del sector.

En el encuentro, también se analizó el impacto y la utilidad del trabajo conjunto realizado por la Diputación de A Coruña y la entidad para la elaboración del primer 'Mapa digital de las Mujeres de la Pesca en la Provincia', una herramienta que, señala el organismo provincial, visibiliza el peso real de la presencia femenina en este ámbito productivo.