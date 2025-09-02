Trabajadores de la hostelería de A Coruña anuncian nuevas protestas para exigir "un convenio digno"

Trabajadores del sector de la hostelería de la provincia de A Coruña continuará con las protestas para exigir un "convenio digno". Así lo han anunciado este martes CCOO, UGT y CIG, que han dado a conocer el calendario de actuaciones que realizarán durante el mes de septiembre para visibilizar su situación.

Los sindicatos señalan que estas acciones son la continuación de la protesta realizada el pasado mes de agosto en A Coruña que, señalan, tuvo una "respuesta masiva". Las recogidas de firmas y la manifestación previstas a lo largo de septiembre son las siguientes:

4 y 5 de septiembre – Recogida de firmas en el Obelisco de A Coruña, de 10:00 a 13:00 horas.

– Recogida de firmas en el Obelisco de A Coruña, de 10:00 a 13:00 horas. 11 de septiembre – Recogida de firmas en la Praza do Toural de Santiago de Compostela, de 10:00 a 13:00 horas.

– Recogida de firmas en la Praza do Toural de Santiago de Compostela, de 10:00 a 13:00 horas. 12 de septiembre – Recogida de firmas en la Praza Roxa de Santiago de Compostela, de 10:00 a 13:00 horas.

– Recogida de firmas en la Praza Roxa de Santiago de Compostela, de 10:00 a 13:00 horas. 26 de septiembre – Concentración en la Praza do Toural, Santiago de Compostela, de 11:00 a 12:00 horas, con la entrega de panfletos a la ciudadanía

Los sindicatos aseguran que el sector tiene "beneficios al alza" pero "plantillas precarizadas". Así, según los datos que recoge en un comunicado, en julio hubo un 80% de ocupación hotelera, tres puntos más que en 2024, mientras que las terrazas y establecimientos del centro de las ciudades tuvieron una "elevada afluencia".

La patronal, añaden CIG, UGT y CCOO, reconoció que las cifras de 2025 "igualan o superan a las de 2023", pese al mal clima de algunos días: "Este incremento de la facturación y beneficios contrasta con la realidad de las personas trabajadoras: salarios que apenas superan el SMI, jornadas abusivas, falta de descansos y amenazas de recortar derechos como el complemento por incapacidad temporal".

Los sindicatos defienden que es complicado atraer personal cualificado en esta situación de precariedad "cronificada" y califican como "insostenibles" las altas tasas de bajas por lesiones musculoesqueléticas, estrés y fatiga crónica.

Ante esta situación, han creado un calendario de acciones para recoger firmas en A Coruña y Santiago, donde el 26 de septiembre realizarán una concentración bajo el lema "Por un convenio digno na hostalaría".