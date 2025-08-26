Eliminados sendos puntos de vertido de aguas residuales en Valdoviño y A Baña (A Coruña)

Los técnicos de Augas de Galicia han detectado sendos puntos de vertido en los municipios coruñeses de Valdoviño y A Baña, en el marco de sus labores rutinarias de inspección y, tras adoptarse las medidas oportunas, ya han sido eliminados.

En el caso de Valdoviño, se constató la existencia de una grieta en el colector de aguas residuales que discurre por una calle de la localidad, y que vertía directamente en el riego de Atios. El personal de Augas de Galicia informó al Concello para que adoptase las medidas correctoras.

En una inspección posterior, los técnicos comprobaron que ya se había eliminado ese foco de vertido a la red fluvial. Así, el Concello procedió a la sustitución del tramo afectado del colector.

Mientras, en A Baña, el problema estaba en un punto de aguas pluviales con aportes contaminantes procedentes de una vivienda. El episodio fue comunicado a los propietarios del inmueble para que tomaran medidas y, en una nueva inspección, se pudo comprobar que ya habían enmendado el problema, conectando el sistema de aguas residuales a un sistema de depuración autónomo de nueva instalación.