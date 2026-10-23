Ana Pontón (BNG), sobre los disturbios de A Coruña: "Rechazamos cualquier tipo de violencia"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha condenado este viernes lo ocurrido en A Coruña tras la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal: "Rexeitamos calquera tipo de violencia". La nacionalista defendió que la gran mayoría de las personas se manifestaron pacíficamente y lamentó las "brutais" cargas policiales que se vivieron en las protestas.

"Desde o BNG rexeitamos calquera tipo de violencia. Nós só cremos na forza da palabra, nas mobilizacións pacíficas e, efectivamente, no dereito das persoas a poder manifestar pacificamente nas rúas do noso País a súa oposición a unha extrema dereita que quere levarnos cara atrás", aseguró Ana Pontón.

La nacionalista aseguró que les parece "moi grave" que un gobierno de izquierdas "ordene cargas para miles de persoas que están pacíficamente" defendiendo los derechos y las libertades frente "aos que queren roubarnos precisamente eses dereitos e esas liberdades".

"E desde aí, pois, tamén exiximos esas responsabilidades, porque creo que o que vimos fundamentalmente, no 99,99% das persoas que se manifestaron foi que ían alí a defender pacificamente as súas ideas, que houbo unhas cargas policiais brutais, onde hai moitas persoas feridas e desde logo pensamos é que unha acción por parte do goberno central que non é de recibo", concluyó Pontón.

En la misma línea se pronunció la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín.

"Sempre rexeito a violencia. Defendo o dereito a mobilizarse e a participar de maneira pacífica en calquera mobilización que poida haber. Aí non hai ningunha dúbida", indicó Sanmartín a preguntas de los medios y tras la petición del concejal del PP en Santiago, José Antonio Constenla, de que se pronunciase "sin ambigüedades" contra la espiral de violencia vivida en A Coruña hace dos días.

Las palabras de Pontón y de Sanmartín contrastan con las de la candidata a la Alcaldía por el BNG en A Coruña, Avia Veira, que ayer defendió que la gran mayoría de los manifestantes tuvieron "un comportamento pacífico" y condenó la violencia ejercida contra ellos.

Veiras, además, señaló que su partido "non comparte" los actos vandálicos ocurridos tras la protesta celebrada por la tarde, con una treintena de contenedores quemados: "Ocorreron moito despois e moi lonxe. Non foron no marco da manifestación". Tres personas fueron detenidas por lo ocurrido tanto por la mañana como por la tarde y todas han quedado en libertad.

Condena a la actuación policial

En lo que sí han coincidido las tres nacionalistas es en condenar la actuación policial. "Resulta verdadeiramente difícil ver como o que se di o Goberno máis progresista da historia manda ao final cargar á Policía contra manifestantes que están exercendo o seu dereito de maneira pacífica", señaló la alcaldesa de Santiago.

Pontón fue un paso más allá y exigió responsabilidades por las "brutais" cargas policiales. La candidata del BNG a la Alcaldía de A Coruña, por su parte, calificó ayer de "desproporcionadas" las cargas policiales, "con agresións sen mediar palabra e con medios como gases lacrimóxenos e pelotas de goma".

Poco antes, el delegado del Gobierno en Galicia y candidato a la Alcaldía de Santiago con el PSdeG, Pedro Blanco, señaló a "grupos organizados" como los causantes de los episodios de violencia y explicó que la Policía Nacional ya trabaja para identificarlos.

Lo ocurrido este miércoles en A Coruña ha llevado a la convocatoria de una nueva manifestación el domingo en las siete ciudades gallegas. BNG, CIG, Galiza Nova y Erguer han citado a los protestantes a las 12:00 horas en A Coruña, Vigo, Ourense, Santiago de Compostela, Lugo, Ferrol y Pontevedra para mostrar su rechazo a las cargas policiales.