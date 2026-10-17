El PSdeG y el Frente Amplio pactan una candidatura conjunta al Senado en las cuatro provincias gallegas

El PSdeG y el Frente Amplio concurrirán con una candidatura conjunta al Senado en las cuatro provincias gallegas en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El acuerdo, cerrado a última hora del viernes, permitirá a los socialistas y a las formaciones de la izquierda alternativa compartir papeleta en Galicia bajo la denominación de Senado de Progreso, con el objetivo de sumar apoyos frente al Partido Popular en la Cámara Alta.

El pacto gallego se integra en una alianza de ámbito estatal entre el PSOE y distintas fuerzas de la izquierda, entre ellas Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Más Madrid. El entendimiento se extiende a las cuatro circunscripciones gallegas (A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra) y forma parte de un acuerdo que abarca decenas de provincias, con fórmulas específicas en algunos territorios.

Un acuerdo para competir con el PP en la Cámara Alta

La iniciativa pretende evitar que la división del voto entre distintas candidaturas progresistas facilite que el PP vuelva a mantener una posición dominante en el Senado. El sistema electoral de la Cámara Alta favorece a las listas que concentran más apoyos en cada provincia: en las circunscripciones peninsulares se eligen cuatro senadores y cada elector puede marcar hasta tres nombres en la papeleta. Esta fórmula hace que la coordinación entre partidos pueda resultar determinante para el reparto de representantes.

El Partido Popular obtuvo 120 de los 208 senadores elegidos directamente en las últimas elecciones generales, frente a los 72 del PSOE. La alianza pretende modificar ese equilibrio mediante candidaturas compartidas, aunque el resultado dependerá de los votos que consiga cada opción en las distintas provincias.

El pacto para el Senado no se extiende al Congreso

El entendimiento entre socialistas y Frente Amplio contrasta con la falta de acuerdo entre Podemos y las formaciones que integran esta última coalición para concurrir juntas al Congreso de los Diputados. En Galicia, Movemento Sumar, Esquerda Unida, Recortes Cero, el Partido Verde y varias agrupaciones municipalistas han acordado presentarse bajo las siglas del Frente Amplio, mientras que Podemos ha quedado fuera de esa candidatura.

De este modo, la izquierda alternativa gallega afrontará las elecciones del 29 de noviembre con candidaturas separadas para el Congreso, pero con una alianza entre el PSdeG y el Frente Amplio para el Senado. El acuerdo no supone, por tanto, una lista conjunta para ambas cámaras, sino una estrategia específica para las elecciones a la Cámara Alta, donde las dos partes buscan coordinar sus apoyos para disputar escaños al PP.