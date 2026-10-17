Galicia se queda sin acuerdo para un frente amplio de izquierdas y Podemos señala a los responsables

La izquierda gallega concurrirá dividida a las próximas elecciones generales después de que las negociaciones para articular un frente amplio no hayan llegado a buen puerto. Movemento Sumar Galicia, Esquerda Unida, Recortes Cero, el Partido Verde y varias agrupaciones municipalistas han cerrado un acuerdo para presentarse bajo las siglas de la Fronte Ampla, sin incorporar a Podemos, que lamenta que no haya sido posible alcanzar una candidatura conjunta.

La reacción de Isabel Faraldo, coordinadora general de Podemos Galicia, llegó cerca de la una de la madrugada a través de sus redes sociales. En un mensaje en el que trasladó su decepción por el desenlace de las conversaciones, la dirigente aseguró que su formación había intentado cerrar un acuerdo hasta el último momento, apelando a las personas que reclamaban unidad en las movilizaciones.

"Ata o último minuto tentamos chegar a un acordo en Galicia por respecto a todas as persoas que están a encher as rúas e as prazas e que nos pedían unidade", escribió Faraldo, que añadió: "Lamento profundamente que non fose posible".

La coordinadora general concluyó su publicación con un reproche a quienes considera responsables de que el entendimiento no haya salido adelante: "Algúns terán que responder por que, podendo facelo, non o fixeron".

Acuerdos para las municipales pese a la ruptura en las generales

El fracaso de las negociaciones para las generales contrasta con los entendimientos que Podemos y Sumar Galicia han anunciado de cara a las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027. Ambas formaciones trabajan con otras organizaciones de izquierda para presentar candidaturas conjuntas en distintas localidades, entre ellas A Coruña, Ferrol y varios municipios de O Val Miñor.

En A Coruña, Podemos, Sumar, Izquierda Unida, Verdes Equo y Alianza Verde han anunciado una candidatura conjunta para los comicios locales. Aitor Neira es el candidato presentado por Podemos para optar a la Alcaldía, mientras que Trinidad Palacios representa a Sumar en este proceso. La posible participación de Marea Atlántica sigue siendo una cuestión separada: la formación municipalista afirmó que no estaba participando en conversaciones formales para integrarse en una coalición, por lo que no puede darse por incorporada al proyecto.

En Ferrol, Podemos forma parte del acuerdo anunciado junto a Ferrol en Común, Sumar, Anova y Esquerda Unida para intentar concurrir con una candidatura unitaria. En O Val Miñor, las agrupaciones locales de Podemos, Sumar, Esquerda Unida y Anova han iniciado contactos para preparar listas conjuntas en Baiona, Gondomar y Nigrán. Las organizaciones defienden un proyecto con dimensión comarcal y centrado en cuestiones como el acceso a la vivienda, la educación, la sanidad y la protección medioambiental.

Estos entendimientos municipales evidencian que las diferencias entre las direcciones estatales no han impedido que las organizaciones mantengan vías de colaboración en Galicia. La estrategia local se construye desde cada territorio, con acuerdos entre las agrupaciones que pretenden sumar fuerzas para las próximas elecciones.

Versiones enfrentadas sobre el fracaso de la negociación

El desacuerdo para las generales ha dejado versiones contrapuestas sobre las causas de la ruptura. Desde Sumar han defendido que ofrecieron un acuerdo hasta el final y han reclamado explicaciones a quienes finalmente se quedaron fuera. Podemos Galicia, por su parte, ha sostenido que no exigía puestos concretos en las listas y que buscaba una alianza que permitiera construir un espacio político propio en la comunidad, sin quedar condicionado por las disputas de ámbito estatal.

La formación morada también ha responsabilizado a la dirección estatal de Izquierda Unida de impedir el entendimiento, mientras que las fuentes de Sumar han rechazado que las posiciones en las candidaturas fueran una condición para cerrar el pacto. Las conversaciones se prolongaron hasta el límite del plazo para registrar las coaliciones electorales, pero no lograron superar las diferencias.

El resultado deja una situación distinta según el tipo de convocatoria: Podemos y Sumar concurrirán por separado en Galicia a las generales del 29 de noviembre, pero mantienen acuerdos locales para intentar presentar candidaturas conjuntas en mayo de 2027. El mensaje nocturno de Faraldo añade presión pública a una negociación fallida que contrasta con los pactos municipales que ambas formaciones ya han empezado a construir.