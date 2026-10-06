La Xunta defiende que el nuevo plan del gallego no cambia el modelo lingüístico y el BNG lo rechaza

El Parlamento de Galicia ha iniciado este martes el debate para actualizar el Plan Xeral de Normalización Lingüística, un documento que cuenta con el respaldo de PP, PSdeG y Democracia Ourensana y que prevé 700 medidas para impulsar el uso del gallego. El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha defendido que el texto no supone un cambio del modelo lingüístico de Galicia, sino un nuevo impulso a las políticas de promoción de la lengua.

Durante su comparecencia, López Campos ha reivindicado el acuerdo alcanzado entre tres de las cuatro fuerzas con representación en la Cámara gallega y ha apelado a recuperar el consenso que permitió aprobar por unanimidad el plan de 2004. El documento actualizado recoge las aportaciones de 11 comisiones y cerca de 1.400 propuestas y establece seis grandes objetivos, entre ellos avanzar hacia la capacitación lingüística del conjunto de la población gallega.

El conselleiro ha defendido que las nuevas medidas deben aplicarse desde el diálogo y el consenso y ha rechazado que el acuerdo implique un cambio de modelo. "Galicia seguirá manteniendo un modelo de equilibrio lingüístico", ha asegurado, según recoge Europa Press, antes de remarcar que esta situación es compatible con el desarrollo de nuevas medidas para fortalecer el uso y el prestigio del gallego.

Una de las principales novedades afecta al ámbito educativo. López Campos ha confirmado que la Xunta prevé aprobar este mismo año, a través de la ley de medidas fiscales que acompañará a los presupuestos, el levantamiento del veto al gallego en determinadas materias científico-tecnológicas, siempre que se garantice el equilibrio entre las dos lenguas oficiales.

El Gobierno gallego prevé poner en marcha las primeras 50 medidas consideradas prioritarias durante los 100 primeros días posteriores a la aprobación definitiva del plan. Además, los presupuestos de 2027 incorporarán, según ha avanzado el conselleiro, un incremento de 1,5 millones de euros para las políticas lingüísticas.

El PSdeG defiende un "acuerdo de lo posible"

La portavoz de Lingua del PSdeG, Silvia Longueira, ha defendido durante el debate el apoyo de los socialistas al nuevo plan pese a considerar que el documento todavía está lejos de las medidas que reclama su formación. Longueira ha justificado el acuerdo como una forma de intentar mejorar la situación actual del gallego, que ha definido como un "panorama desolador".

"No es fácil, pero es necesario", ha señalado la diputada socialista, que ha considerado que sería "una irresponsabilidad manifiesta" renunciar a cualquier avance en materia lingüística. En este sentido, ha definido el pacto como un "acuerdo de lo posible" y ha defendido que las negociaciones del PSdeG han permitido introducir "mejoras sustanciales" en el documento.

Longueira también ha rechazado que el acuerdo con el PP responda a un intercambio de cargos y ha recordado las dificultades judiciales que atravesaron el actual líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y la viceportavoz parlamentaria Lara Méndez. "¿Ustedes creen que José Ramón Gómez Besteiro, con lo que ellos le hicieron, o que Lara Méndez, con lo que ellos también le quisieron hacer, cambian esto por dos carguitos?", ha planteado.

El BNG acusa al PP y al PSOE de "cambiar las prohibiciones de bando"

La diputada del BNG Mercedes Queixas ha rechazado el acuerdo y ha acusado a PP y PSOE de impulsar un "pacto de conveniencia" que, a su juicio, supone un retroceso para el gallego. La nacionalista ha defendido que la actualización del plan "perpetúa la discriminación" y favorece, según su interpretación, la pérdida progresiva de hablantes.

Queixas ha criticado especialmente los cambios previstos en el ámbito educativo y ha acusado al PP de mantener una política lingüística que considera perjudicial para el gallego. También ha cuestionado que el PSdeG haya decidido respaldar el acuerdo alcanzado con el Gobierno gallego.

"Firmaron que en lugar de prohibir el gallego en unas materias se prohíban en otras. Esto solo consiste en cambiar las prohibiciones de bando", ha censurado la diputada del BNG.

La parlamentaria nacionalista ha calificado además la reforma como un "catálogo de rebajas" respecto al plan aprobado en 2004 y ha criticado que, en su opinión, se hayan introducido modificaciones limitadas para presentar el nuevo documento como un cambio de rumbo.

El PPdeG reivindica el consenso

Desde el PPdeG, su portavoz parlamentario ha defendido el acuerdo como una oportunidad para establecer una "hoja de ruta útil" que permita hacer frente a la pérdida de hablantes de gallego. Los populares han agradecido el respaldo del PSdeG y Democracia Ourensana y han reprochado al BNG su rechazo a participar en el acuerdo.

El debate continuará este miércoles con las propuestas de resolución que presenten los grupos parlamentarios y con la votación que previsiblemente permitirá aprobar la actualización del Plan Xeral de Normalización Lingüística.