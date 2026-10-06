La Xunta carga contra Sánchez por los decretos de vivienda: "Es un fraude democrático"

La Xunta ha cargado este martes contra la decisión del Gobierno de volver a aprobar los dos reales decretos en materia de vivienda que fueron rechazados la pasada semana en el Congreso y someterlos ahora a la Diputación Permanente. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incurrir en un "fraude democrático" con este procedimiento.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde de nuevo este martes a los dos decretos, que mantienen la esencia de los anteriores aunque incorporan algunas modificaciones. Tras la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales, será la Diputación Permanente del Congreso la encargada de pronunciarse sobre su convalidación.

Calvo ha cuestionado precisamente que los textos vuelvan a someterse a votación después de no haber conseguido el respaldo necesario en el Pleno del Congreso.

"Llevan al Congreso dos reales decretos que no iban a solucionar ningún problema que existía desde hace años y que son rechazados por la mayoría democrática del Congreso, donde reside la soberanía nacional", ha señalado.

El conselleiro ha criticado que, tras ese resultado, el Gobierno traslade ahora los decretos a la Diputación Permanente, "donde las mayorías son diferentes". "Es un fraude democrático", ha afirmado, antes de añadir que, a su juicio, "no es la primera vez que se produce".

La composición de la Diputación Permanente difiere de la del Pleno del Congreso. El órgano está formado por 69 miembros y mantiene determinadas funciones de la Cámara Baja mientras las Cortes permanecen disueltas.

"No nos vamos a quedar sin denunciarlo", ha advertido Calvo, que también ha asegurado que el propio Sánchez había defendido anteriormente que este órgano no debía utilizarse para legislar.

Los dos nuevos decretos deberán ser ahora convalidados por la Diputación Permanente. El primero concentra el grueso de las medidas planteadas por el Ejecutivo en materia de vivienda, mientras que el segundo se centra en los contratos de arrendamiento.

Calvo realizó estas declaraciones este martes en A Coruña, durante su asistencia a los actos del Día de la Policía celebrados en las dependencias policiales de Lonzas.