Galicia mantendrá sus 23 escaños en las elecciones generales del 29N

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el Real Decreto 806/2026 con el que se procede a la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre. La constitución del Parlamento, una vez celebrados los comicios, tendrá lugar el 23 de diciembre.

Para la convocatoria, tal y como recoge Europa Press, Galicia volverá a aportar 23 de los 350 escaños que conformarán el Congreso. La comunidad con mayor número es Andalucía (60), seguida de Cataluña (48), Madrid (38), Valencia (33), Castilla y León (31). Galicia, se sitúa en sexto lugar con 23, que se reparten en las circunscripciones provinciales de A Coruña (8), Lugo (4), Ourense (4) y Pontevedra (7).

La citada convocatoria se realiza tras la deliberación ayer en Consejo de Ministros Extraordinario, a propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución y de conformidad con lo previsto en el artículo 42.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General".

El texto consta de seis artículos y una disposición única, la de la entrada en vigor el mismo día de su publicación, es decir hoy. Así, quedan disueltos el Congreso de los Diputados y del Senado elegidos el 23 de julio de 2023.

El artículo dos establece la convocatoria de elecciones a ambas Cámaras el domingo 29 de noviembre de 2026, mientras que el tres establece el número de diputados y senadores que corresponden a cada circunscripción, en aplicación del artículo 162 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se detalla en el anexo que incluye el Real Decreto.

Distribución

Las provincias que más diputados eligen son Madrid, donde se vota a 38; Barcelona, con 32 y Valencia, con 16; seguidas de Sevilla y Alicante con 12 cada una; Málaga, 11 diputados y Murcia, 10. Baleares, Vizcaya, Cádiz, A Coruña y Las Palmas, contarán con ocho diputados cada una de ellas.

Con siete diputados contarán Asturias, Granada, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza, mientras que tendrán seis diputados Almería, Córdoba, Guipúzcoa, Gerona, Tarragona y Toledo. Otras ocho circunscripciones tendrán 5 diputados cada una. Se trata de: Badajoz, Huelva, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Jaén, Navarra y Valladolid.

Tendrán cuatro diputados Albacete, Álava, Burgos, Cáceres, León, Lérida, Lugo, Ourense, La Rioja y Salamanca. Las circunscripciones de tres son: Ávila, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Palencia, Segovia, Teruel y Zamora. Mientras que Soria tendrá dos y Ceuta y Melilla, uno cada una.

En cuanto al número de senadores por cada provincia, en aplicación del artículo 165 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, será de cuatro; en las circunscripciones insulares se eligen tres en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; y uno en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Las ciudades de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas dos Senadores.

Sesiones constitutivas el 23 de diciembre

El artículo cuatro establece que la campaña electoral durará quince días, comenzando a las cero horas del viernes 13 de noviembre y finalizando a las veinticuatro horas del viernes 27 de noviembre.

Una vez celebradas las elecciones, las Cámaras resultantes se reunirán, en sesiones constitutivas, el día 23 de diciembre, a las diez horas.

Y finalmente, se establece que normas por las que se rigen estas elecciones serán las marcadas por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y su normativa de desarrollo.