Renfe refuerza los trenes de A Coruña a Vigo con más plazas y nuevos servicios desde el 15 de octubre

Renfe reforzará a partir del próximo 15 de octubre la oferta ferroviaria del Eje Atlántico con más plazas y nuevos servicios entre A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo. La compañía pondrá en marcha el denominado 'Plan Galicia', una medida dirigida principalmente a mejorar las opciones de viaje de los usuarios habituales de los trenes de Media Distancia y Avant.

El plan contempla la incorporación de trenes con mayor capacidad, nuevas circulaciones y ajustes en los horarios de algunos servicios para reforzar especialmente las franjas de mayor demanda. Según Renfe, el conjunto de actuaciones permitirá incrementar más de un 24% las plazas disponibles en la conexión Vigo-Santiago-A Coruña, mientras que la oferta de los Avant entre Ourense, Santiago y A Coruña crecerá un 6%.

Más plazas en los trenes de primera hora

Una de las principales novedades para los viajeros de A Coruña llegará a primera hora de la mañana. El servicio 9073 A Coruña-Vigo, que sale actualmente a las 7:00 horas, pasará a realizarse con material S106, trenes con más de 500 plazas por composición.

También se incorporará una nueva circulación entre Vigo Urzáiz y A Coruña a las 9:00 horas, igualmente con una capacidad superior a las 500 plazas. Renfe busca así ampliar las alternativas disponibles para los desplazamientos cotidianos entre las principales ciudades del Eje Atlántico.

Además, los servicios 9123 A Coruña-Vigo Urzáiz y 9132 Vigo Urzáiz-A Coruña pasarán a realizarse con trenes S106. Sus horarios también se modificarán, con salidas adelantadas a las 11:30 y 13:15 horas, respectivamente.

El tren 9083 A Coruña-Vigo Urzáiz, que parte a las 8:00 horas, contará asimismo con un refuerzo de capacidad al circular en doble composición. Esta medida permitirá duplicar prácticamente las plazas disponibles en uno de los servicios con mayor utilización durante la jornada.

Renfe también aprovechará la capacidad disponible en el AVE 4464, que sale de Vigo a las 6:00 horas con destino Madrid, para ofrecer plazas de Media Distancia entre Vigo y Santiago.

Un nuevo tren de A Coruña a Vigo a las 20:00 horas

Las novedades no se limitarán a las primeras horas del día. El 'Plan Galicia' contempla también la creación de un nuevo servicio A Coruña-Vigo Urzáiz a las 20:00 horas, con el objetivo de ampliar las posibilidades de regreso durante la tarde-noche.

La compañía también modificará el horario de otros dos trenes. El 9113 A Coruña-Vigo Urzáiz adelantará su salida hasta las 10:30 horas, mientras que el 9213 A Coruña-Vigo Urzáiz pasará a salir a las 22:05 horas, frente a las 21:40 actuales.

Este último cambio está relacionado con la reorganización de los servicios Regionales 12560 y 12561, que conectan A Coruña y Santiago a última hora y dejarán de circular con la nueva programación.

Por otra parte, Renfe mantendrá durante la temporada de invierno los refuerzos en doble composición de los servicios 9072, 9112 y 9153, que seguirán ofreciendo 564 plazas frente a las 282 actuales.

La compañía también realizará pequeños ajustes en los horarios de los trenes Regionales que circulan por la línea convencional entre A Coruña y Vigo Guixar. Según Renfe, estos cambios pretenden adaptar los horarios a los tiempos reales de viaje y favorecer una mayor puntualidad.

Más plazas también en los Avant

El refuerzo llegará igualmente a los servicios Avant entre Ourense, Santiago y A Coruña. Renfe aprovechará la capacidad disponible en determinados trenes AVE para incorporar nuevas plazas destinadas a los viajeros recurrentes que realizan desplazamientos internos en Galicia.

En total, la compañía incorporará tres nuevas relaciones a esta operativa, lo que supondrá 5.400 plazas adicionales cada semana para los usuarios de estos servicios.

Los billetes correspondientes a la nueva programación estarán disponibles en las próximas horas a través de los canales habituales de Renfe, tanto en las estaciones como en las máquinas autoventa, la aplicación de la compañía, el teléfono de atención y su página web.