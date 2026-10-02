BNG y PSdeG cargan contra el PP por tumbar los decretos de vivienda y Rueda asegura que "no generarán más oferta"

El Pleno del Congreso ha rechazado este viernes los dos decretos de vivienda que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de septiembre. Un resultado que podría abocar al Gobierno de Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales y que ha generado diferentes reacciones en Galicia.

Los decretos, que proponían medidas como la prohibición de desahuciar a personas vulnerables o la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este 2026, fueron rechazados con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. Miles de personas, incluidas las acampadas en la praza do Obradoiro de Santiago y Sol en Madrid, seguían con atención la votación.

El BNG carga contra el PP

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acusó al PP de Feijóo y Rueda de votar no al derecho a una vivienda digna. "É o mesmo Partido Popular que defende os grandes tenedores que especulan coa vivenda, o mesmo PP que mira cara outro lado mentres no noso país se desafiuzaron a máis de 6.600 persoas nos últimos anos", señala la nacionalista en un vídeo difundido en su perfil de redes sociales.

Pontón continúa señalando al PP por "dinamitar" durante 17 años la política social de vivienda al no haber construido apenas vivienda pública en Galicia: "O mesmo PP que prometeu 1.800 vivendas en 2026 e que ata o momento só entregou 98, e o mesmo PP que permite que haxa miles de pisos ilegais nun rexistro de vivendas turísticas e non fai absolutamente nada".

El BNG, que siempre ha defendido que los decretos propuestos por el Gobierno central eran insuficientes, ha votado sí en el Congreso a través de su diputado Néstor Rego. "A vivenda é un dereito, e vamos a seguir traballando con el nas institucións e tamén na rúa contigo", concluye Pontón en las imágenes.

Precisamente, Rego apeló al PP durante su intervención previa a la votación señalando que seguramente muchos votantes de su partido estén en una situación delicada en cuanto a la vivienda, acusando a la agrupación liderada por Alberto Núñez Feijóo de estar "ao servizo dos especuladores".

"O BNG, con todas as dificultades, vota a favor dos decretos non por salvar o Goberno, senón por salvar a millares de persoas que teñen enormes dificultades para ver realizado o seu dereito a unha vivenda digna", concluyó el nacionalista, que momentos después se levantaría de su escaño para votar a favor de las medidas.

El PSdeG señala a los diputados del PP

El PSdeG, por su parte, ha publicado una imagen en redes sociales en las que señalan a los 13 diputados del PP por Galicia que han votado que no a los decretos. "Uno por uno. En voz alta. Votaron no: a la protección frente a los desahucios de personas vulnerables, a reforzar los derechos de los inquilinos, a más estabilidad en los contratos de alquiler", escribe el partido en su cuenta oficial de X.

Algunos llevan décadas en cargos públicos. Algunos declaran varias viviendas. Ahora ya sabes lo que votó cada uno", añade el texto, publicado poco después de que se diera a conocer el resultado de las votaciones. Poco antes, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, había señalado que los desahucios serían responsabilidad de los diputados que decidiesen no apoyar medidas para proteger el derecho a la vivienda.

Rueda critica los decretos: "No generarán más oferta"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también se pronunció sobre los decretos durante su participación este viernes en el Foro La Toja. El dirigente popular cuestionó las medidas planteadas por el Gobierno central al considerar que no contribuirían a incrementar la oferta de vivienda.

"Estos decretos no generarán más oferta. ¿Dónde está la generación de vivienda? ¿Dónde están los decretos para hacer nuevas promociones y nuevas construcciones?", señaló Rueda.

El presidente gallego aseguró además estar "convencido" de que, de aprobarse estos decretos, muchos propietarios optarían por retirar sus inmuebles del mercado del alquiler si no tuviesen una necesidad imperiosa de arrendarlos. "Por lo tanto, yo creo en menos dogmas, menos soluciones contrarreloj y más planificación para construir y permitir que otros construyan", concluyó.

Rajoy pide adelantar las elecciones

Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y Felipe González han pedido este viernes un adelanto de las elecciones generales. Así lo han manifestado ambos durante una mesa de debate celebrada en el 'Foro La Toja', donde también han criticado al Ejecutivo central por su "incapacidad" de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Rajoy ha exigido que se dé "ya" el paso de convocar elecciones, mientras que González ha ironizado: "Si digo yo que hay que convocar elecciones, no se convocan". Unas declaraciones a las que el político gallego, que considera que la convocatoria llega "tarde", ha respondido: "Yo tendré más éxito, por eso digo que se tienen que convocar".