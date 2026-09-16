Diego Calvo pide a Aena más esfuerzos para atraer aerolíneas a Galicia: "No solo en las tasas"

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha agradecido a Aena su decisión de reducir la subida prevista de las tasas aeroportuarias y ha reclamado que la empresa pública mantenga también sus esfuerzos en materia de incentivos para las aerolíneas.

Calvo se ha pronunciado este miércoles sobre la situación de los aeropuertos gallegos y las medidas para intentar recuperar el número de viajeros, especialmente después de la salida de Ryanair del aeropuerto de Santiago de Compostela.

El responsable autonómico se ha mostrado optimista ante la nueva temporada aérea que comienza tras el verano y ha destacado que se pondrán en marcha nuevas conexiones y comenzarán a operar nuevas compañías tanto desde el aeropuerto de A Coruña como desde Santiago.

"Hay muy buenas noticias", ha señalado Calvo tal y como recoge Europa Press, que considera que los resultados de estas nuevas rutas se irán consolidando progresivamente. También ha recordado que el aeropuerto de Lavacolla permaneció cerrado durante un periodo por obras, una circunstancia que ha tenido impacto en su actividad reciente.

"Es cuestión de tiempo" que comiencen a consolidarse los resultados, ha apuntado el conselleiro, que ha defendido el trabajo conjunto de las diferentes administraciones y de Aena para incrementar el movimiento en las terminales gallegas.

Reclama mantener los incentivos

Calvo también se ha referido al anuncio de Aena sobre la reducción de la subida de las tasas aeroportuarias. El conselleiro ha recordado que, tras la marcha de Ryanair de Santiago, la Xunta reclamó a la empresa pública que realizase "un esfuerzo" para favorecer la llegada y permanencia de compañías aéreas.

Según ha explicado, Aena ya modificó los incentivos disponibles en los tres aeropuertos gallegos e igualó los que se aplicaban en Santiago con los existentes en A Coruña y Vigo.

"Todo va encaminado a conseguir que nuevas aerolíneas acudan a Galicia, que operen destinos nuevos e incluso recuperar compañías que en algún momento dejaron de operar en la Comunidad", ha señalado.

En este sentido, el conselleiro ha defendido que el objetivo compartido por los ayuntamientos, las diputaciones, la Xunta y Aena debe ser aumentar el movimiento en los aeropuertos gallegos y facilitar la llegada de nuevas compañías.

"El interés de todos, de los ayuntamientos, de las diputaciones, de la Xunta de Galicia y, por supuesto, de Aena, es tener más movimiento en los aeropuertos y que cuantas más aerolíneas vengan, mejor", ha afirmado.

Por ello, Calvo ha asegurado que la Xunta respaldará que Aena continúe adoptando medidas para facilitar la actividad de las aerolíneas. "Agradecemos todos los esfuerzos que puedan hacer, no solo en las tasas, sino también en los incentivos", ha indicado.

El conselleiro ha diferenciado así entre ambos conceptos y ha recordado que las tasas constituyen únicamente una parte de los costes que deben asumir las compañías aéreas. "Las tasas son una parte de los costes que tienen que soportar las aerolíneas que les cobra Aena, pero también hay incentivos", ha concluido.