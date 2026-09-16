A Coruña supera a Vigo en calidad de vida y se sitúa entre las 70 mejores ciudades del mundo

A Coruña destaca entre las ciudades mejor valoradas del mundo por su calidad de vida. La ciudad ocupa el puesto 68 a nivel internacional en este apartado del ranking elaborado por Oxford Economics, que analiza un millar de urbes de todo el mundo. El resultado sitúa a la ciudad herculina por delante de Vigo, que aparece en la posición 83.

El estudio tiene en cuenta cinco grandes ámbitos para elaborar su clasificación: economía, capital humano, calidad de vida, medio ambiente y gobernanza. Es precisamente en el apartado que mide la calidad de vida donde A Coruña consigue uno de los resultados más destacados.

Su puesto 68 la coloca entre el 7% de las ciudades mejor posicionadas de las 1.000 analizadas y convierte a A Coruña en la ciudad gallega mejor situada en esta categoría. Vigo también consigue entrar entre las cien primeras, aunque quince puestos por detrás de la ciudad coruñesa.

A Coruña aparece además como la segunda ciudad española mejor situada en calidad de vida dentro de la clasificación.

A Coruña, también por delante de Oporto

El resultado permite comparar las principales ciudades del noroeste peninsular. Oporto ocupa el puesto 82 en calidad de vida, inmediatamente por delante de Vigo, que aparece en el 83, pero catorce posiciones por detrás de A Coruña.

El estudio de Oxford Economics analiza la calidad de vida como uno de los factores fundamentales a la hora de determinar el atractivo de las ciudades para sus habitantes. Más allá de esta categoría, la clasificación general combina los resultados obtenidos en los cinco ámbitos analizados, por lo que una buena posición en calidad de vida no implica necesariamente ocupar los primeros lugares del ranking global.

A Coruña y Vigo, separadas por solo siete puestos en el índice general

La diferencia entre ambas ciudades se reduce considerablemente cuando se observa la clasificación global, que combina los cinco ámbitos analizados. Vigo ocupa el puesto 271 del índice general y A Coruña el 278, por lo que apenas siete posiciones separan a las dos principales ciudades gallegas.

Por categorías, Vigo obtiene sus mejores resultados en calidad de vida, medio ambiente y gobernanza, mientras que sus posiciones más bajas corresponden a economía y capital humano. En concreto, la ciudad olívica figura en el puesto 100 en medio ambiente y en el 166 en gobernanza, mientras que cae al 368 en economía y al 624 en capital humano.