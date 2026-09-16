Alfonso Basterra solicita un segundo permiso penitenciario para salir de prisión

Alfonso Basterra, en una imagen de archivo durante el juicio por el asesinato de Asunta. EFE.

Alfonso Basterra, condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta Basterra, ha solicitado un segundo permiso penitenciario para salir de la cárcel salmantina de Topas, donde cumple condena.

La nueva petición deberá ser estudiada y aprobada o denegada por el juez de vigilancia penitenciaria, según han confirmado fuentes del sindicato Acaip-UGT.

Se trata del segundo permiso solicitado por Basterra. El primero fue planteado el pasado mes de marzo y contemplaba una salida ordinaria de cuatro días. Inicialmente recibió el visto bueno del juez de vigilancia penitenciaria, pero la Fiscalía recurrió la decisión.

La Audiencia Provincial de Salamanca terminó estimando el recurso y dejó sin efecto el permiso en mayo. Entre los argumentos para rechazar la salida figuraban "la extrema gravedad" del delito cometido, la distancia temporal que todavía existe hasta el cumplimiento de la condena y la ausencia de asunción de responsabilidad por parte de Basterra, que continúa negando los hechos.

Alfonso Basterra fue condenado en 2013 por el asesinato de su hija Asunta, de 12 años. Por los mismos hechos también fue condenada la madre de la menor, Rosario Porto.

Ahora será nuevamente la Justicia la que tenga que decidir si Basterra puede disfrutar de un permiso penitenciario. Las fuentes consultadas estiman que la tramitación de esta segunda solicitud podría prolongarse hasta finales de septiembre.