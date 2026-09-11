La Xunta pide extremar la prevención ante el mosquito tigre durante septiembre en Galicia

La Xunta de Galicia ha pedido a la ciudadanía que refuerce durante el mes de septiembre las medidas de prevención frente al mosquito tigre, ante unas condiciones meteorológicas que pueden favorecer su actividad y la aparición de nuevos puntos de cría.

Las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas, sumadas a las recientes precipitaciones, generan unas condiciones propicias para su reproducción. Además, septiembre suele ser históricamente un mes de elevada actividad de este insecto, por lo que Sanidad considera especialmente importante intensificar las precauciones.

La situación fue analizada este jueves durante el segundo Comité Técnico Interdepartamental del Mosquito Tigre de 2026, convocado por la Dirección Xeral de Saúde Pública para revisar la evolución de la vigilancia entomológica y epidemiológica en Galicia.

Presente este año en diez municipios gallegos

Una de las principales novedades es la detección reciente del mosquito tigre en Soutomaior y Tomiño. Con estas incorporaciones, su presencia se ha confirmado en lo que va de 2026 en diez municipios: A Coruña, Bueu, Moaña, Mos, O Porriño, Ponteareas, Redondela, Soutomaior, Tomiño y Vigo.

En el caso concreto de A Coruña, las muestras recogidas después del hallazgo inicial han dado resultado negativo, según los datos expuestos por los entomólogos de la Universidade de Vigo durante la reunión.

El comité también analizó las notificaciones realizadas a través de Mosquito Alert, una aplicación que permite a los ciudadanos comunicar posibles avistamientos y enviar fotografías. Sanidad recuerda, no obstante, que una notificación a través de esta herramienta no supone automáticamente que se haya confirmado la presencia del insecto, ya que los avisos deben ser posteriormente verificados por los especialistas de la Rede Galega de Vixilancia de Vectores (Regavivec).

En cuanto a las enfermedades que puede transmitir este mosquito, como el zika o el chikungunya, la vigilancia epidemiológica realizada hasta el momento indica que todos los casos detectados en Galicia han sido importados.

Sanidad Pública prevé además comenzar próximamente a publicar boletines quincenales con los resultados de los trampeos realizados en los municipios, con el objetivo de ofrecer información actualizada sobre la evolución del mosquito tigre en la comunidad.

Evitar cualquier acumulación de agua

La principal recomendación para frenar su proliferación pasa por evitar pequeñas acumulaciones de agua en espacios exteriores, ya que pueden convertirse en lugares de reproducción.

La Xunta aconseja vaciar los recipientes con agua cada tres o cuatro días y cubrir aquellos que permanezcan al aire libre. También recomienda mantener tapadas piscinas y balsas cuando no se utilicen y limpiar periódicamente canalones, desagües y otras zonas de drenaje.

Asimismo, se aconseja impedir que el agua quede estancada en charcos o zonas del terreno y rellenar con tierra los huecos de los árboles en los que pueda acumularse.