Estas son las principales concentraciones en apoyo a Ceuta que habrá este miércoles en Galicia

Numerosos ceutíes, concentrados en la plaza de África para depositar velas en señal de protesta por el asalto migratorio Efe

Este 2 de septiembre, con motivo del Día de Ceuta, se han convocado en Galicia diversas concentraciones en apoyo a la ciudad autónoma. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha llamado a celebrar hoy actos de respaldo frente a los ayuntamientos de todo el país. En Galicia, son varios los municipios que se han sumado a esta iniciativa.

Una convocatoria que no ha estado exenta de polémica, pues desde las filas del PSOE han acusado al organismo de "uso partidista" del mismo. De hecho, este mismo miércoles, la alcaldesa de A Coruña y vicepresidenta de la federación ha cuestionado dicha iniciativa, asegurando que no parte de la FEMP como órgano, sino que se trata de una decisión unilateral de su presidenta, la popular María José García-Pelayo.

La mayor parte de las movilizaciones están convocadas para las 20:00 horas y tendrán lugar a las puertas de los ayuntamientos. Destaca la concentración de A Coruña, a las 20:00 horas, en la plaza de María Pita, pues a ella acudirá el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Rueda, tal y como él mismo explicó ayer, acudirá "a título personal": "No es en representación del PPdeG, pienso ir a título personal y animo a todo el mundo a ir".

En Vigo hay una doble convocatoria a la misma hora, a las 20:00 horas. Por un lado, la promovida por la FEMP en la Praza do Rei, delante del ayuntamiento; y otra promovida por un grupo de ciudadanos en la Alameda

Más allá de A Coruña y Vigo, las concentraciones se reparten por el resto de provincias gallegas. Estas son las principales concentraciones en apoyo a Ceuta que se celebrarán este miércoles en Galicia: