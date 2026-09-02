Augas de Galicia apela a los municipios a reducir fugas: "Hacer embalses es el último recurso"

Embalse de Eiras entre Fornelos de Montes y Ponte Caldelas, a 8 de julio de 2026, en Pontevedra. Adrián Irago / EP

Augas de Galicia ha apelado hoy miércoles a las entidades locales a reducir las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento de competencia municipal y a mejorar las conducciones. Así lo ha trasladado el director del organismo público, Roi Fernández, que ha señalado que la opción de hacer nuevos embalses "es el último recurso".

Fernández ha pedido durante la comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios del Parlamento de Galicia que las administraciones públicas sean "responsables" y tengan "coherencia" respecto a la gestión del agua y a la información que se proporciona, ya que se están difundiendo "bulos".

Un recurso tan importante, incidió el director de Augas de Galicia, no puede ser utilizado para la "confrontación". Roi Fernández, además, reivindicó que los técnicos del ente "merecen ser escuchados y respetados", según recoge Europa Press.

Menos pérdidas

Roi Fernández explicó que el abastecimiento es una responsabilidad municipal, defendiendo el apoyo técnico y económico que Augas de Galicia presta a los concellos: según sus datos, aunque la recaudación por el canon general del agua es de entre 50 y 60 millones de euros, las inversiones realizadas suman 100 millones y llegan a 150 millones con movilización de fondos europeos.

Pese a ello, el director del ente público ha señalado que las inversiones municipales no son suficientes, lo que deriva en elevadas pérdidas en las redes pese a que la ley establece el límite en el 20%. Vigo ha sido el ejemplo elegido por Fernández, que ha señalado que el plan municipal de 2024 no bajó ese límite pese a que el regidor, Abel Caballero, cifra las fugas en un 6%.

Más allá de las fugas, las redes de abastecimiento registran otros problemas como detracciones de agua no controladas o incluso ayuntamientos "que no cobran el agua". El director del ente público, además, aseguró que "echa de menos" más implicación "de alguna Diputación" y de la propia Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

En línea con lo explicado ayer por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, Fernández ha señalado que el Gobierno gallego trabaja en una planificación para poder garantizar el suministro valorando la captación de aguas subterráneas o fomentando la reutilización en procesos industriales y el sector primario.

Hacer nuevos embalses, ha insistido el director de Augas de Galicia, "es el último recurso". Así lo sostienen también la propia directiva europea o los expertos de las universidades. "Lo primero es actuar en las redes", reiteró Fernández.

El modelo de gestión

El director de Augas de Galicia no está convencido del actual modelo de concesión de los servicios de abastecimiento que rige en las grandes ciudades, ya que permite situaciones "raras" como que las mejoras de contrato, "después de cobrarle el agua a todos", "solo revierten en un ayuntamiento".

Roi Fernández considera que es necesario establecer una coordinación con todos los municipios que se abastecen de un sistema "y para eso están las mancomunidades y consorcios".

Así, ha calificado como "anacrónico" que "un ayuntamiento patrimonialice" un recurso como el agua, y que ciudades como Vigo o Pontevedra "vendan" al agua a los ayuntamientos de su área. "Que un alcalde tenga que ir al despacho de otro a pedir agua no tiene sentido", añadió Fernández, que ha recordado que se trata de un recurso público y esencial.

Críticas de la oposición

El BNG, por su parte, ha lamentado que la Xunta carezca de una política de abastecimiento de agua "a la altura del desafío" y que apueste por acciones "dispersas", acusando a la conselleira de Medio Ambiente de hacer declaraciones "incendiarias".

Montserrat Varcárcel ha lamentado que el balance del Plan de Abastecimiento presentado en 2010 y que terminó el año pasado todavía no se conoce. La nacionalista, tras recordar que tampoco se llegó a avanzar en el llamado Pacto Local del Agua anunciado en 2013, ha urgido plazos, inversiones y compromisos "porque la sequía no espera".

Aitor Bouza (PSdeG), por otro lado, ha acusado al gobierno gallego de utilizar el canon del agua para favorecer a los ayuntamientos gobernados por el PP, que se llevan "8 de cada 10 euros" en las inversiones, sin aclarar qué criterios se siguen para decidir el destino de los fondos. "La opacidad es el resumen de su gestión", espetó Bouza al director de Augas de Galicia.

El parlamentario socialista ha repetido la propuesta de su grupo, de que al menos el 50% de lo recaudado con el canon en cada ayuntamiento vuelva a ese municipio en forma de inversión, y ha cuestionado que Roi Fernández "enmienda" a la conselleira de Medio Ambiente, al sostener que hacer embalses es "el último recurso".