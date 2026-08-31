Madrid recuperará el cruceiro de la plaza Jacinto Benavente gracias a una donación de la Xunta

La plaza Jacinto Benavente de Madrid estrenará nueva imagen a finales de la próxima primavera con más espacio para los peatones, 29 nuevos árboles, una gran pérgola y el regreso de un elemento con marcado vínculo gallego: un cruceiro donado por la Xunta de Galicia.

La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, visitó este lunes las obras de remodelación de este céntrico espacio, una actuación que cuenta con una inversión de 9,5 millones de euros y afecta a una superficie de 10.044 metros cuadrados.

El proyecto comprende la propia plaza y varios tramos de las calles Carretas, Bolsa, Atocha, Concepción Jerónima y Doctor Cortezo. La actuación constituye, además, la última fase de una ordenación más amplia que ya ha permitido renovar las plazas de Matute y Tirso de Molina y sus respectivos entornos.

El cruceiro volverá a la plaza

Uno de los elementos más llamativos de la remodelación será la recuperación del cruceiro que históricamente estuvo en la plaza Jacinto Benavente. García Romero explicó que el nuevo elemento está siendo elaborado y será donado por la Xunta de Galicia. "Lo están elaborando y va a ser un regalo que nos va a hacer la Xunta de Galicia al pueblo de Madrid", señaló en declaraciones que recoge Europa Press.

La delegada recordó que se trata de un elemento que formó parte de la plaza y que posteriormente fue retirado. "Será como el que hubo históricamente y que fue retirado desgraciadamente", apuntó.

El cruceiro se integrará en el nuevo diseño de la plaza, que busca recuperar parte de su identidad histórica.

Feijoo prometió a Ayuso su sustitución

El cruceiro había sido entregado por el Centro Gallego de Madrid como símbolo de los vínculos entre ambas comunidades. Tras su destrucción, el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió a recuperar este elemento y aseguró que "ningún acto vandálico podrá romper los profundos y sólidos vínculos que nos unen" y que en cuanto la pandemia lo permitiera, se recuperaría.

El derribo del cruceiro fue denunciado en noviembre de aquel año por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que reclamó investigar lo ocurrido y llevar a los responsables ante la Justicia.

También el Centro Gallego lamentó la pérdida del monumento y expresó su intención de trabajar para que volviese a erigirse. Seis años después de aquel episodio, el Ayuntamiento de Madrid ha recuperado el proyecto de remodelación de la plaza y contempla de nuevo la presencia de un cruceiro gallego como elemento de unión entre Madrid y Galicia.

La investigación en 2020 determinó que el monumento fue destruido por unas personas que, presuntamente, se encontraban bajo los efectos del alcohol a la hora de hacerse una foto.