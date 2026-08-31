BNG y PSdeG inician el curso político con propuestas frente a la situación económica y la sequía

Llega el fin de agosto y con la inminencia de septiembre, regresa la agenda de los políticos gallegos. El PP inició este fin de semana el curso político en Cercedo-Cotobade en un acto en el que participó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Hoy, han sido la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quienes han iniciado la semana con sendos actos.

Pontón situó el coste de la vida como principal prioridad del nuevo curso político y propone un plan de choque con 400 millones de euros para aliviar la situación de las familias, de las personas autónomas y de las Pymes. Así lo señaló la portavoz nacional del BNG tras la primera reunión de la Executiva Nacional del partido, celebrada este lunes.

"Vivir en Galiza é cada vez máis caro", señaló Pontón, que indicó que los sueldos y los ingresos de las familias "non medran ao mesmo ritmo que os prezos". Así, la nacionalista señaló que alimentación, vivienda, electricidad, combustibles, transporte y gastos derivados del curso escolar ponen "contra as cordas" a miles de gallegos.

Frente a ello, Pontón propone una batería de medidas con un plan de choque de 400 millones de euros. Ayudas en función de la renta para hacer frente al incremento de los alquileres y las hipotecas, un bono de transporte gallego para abaratar los desplazamientos y la gratuidad de los libros de texto son algunas de las propuestas que ha puesto sobre la mesa.

La iniciativa del BNG también incluye ayudas a los sectores económicos más afectados por la subida de los combustibles y de electricidad, así como medidas de apoyo al sector agroganadero afectado por la sequía y una mayor intervención pública en el sector energético. "Non pode ser que cada vez que sobe o prezo da enerxía ou dos alimentos sexan as familias e as pequenas empresas as que paguen a factura", advierte Pontón.

La segunda prioridad del partido en este inicio de curso es conseguir que Galicia disponga de más recursos para poder desarrollar estas políticas, con el foco en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 3 de septiembre. Pontón, a este respecto, criticó al PP por su postura respecto a la deuda y a la transferencia de la AP-9, acusándolo de "boicoteala".

Como tercera prioridad, el BNG tiene el idioma gallego, que está en una situación de "emerxencia" debido, según Pontón, a las políticas del PP en los últimos 16 años y al incumplimiento del Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega aprobado por el Parlamento en 2004.

A este respecto, el partido solicitará de nuevo a Alfonso Rueda una reunión para abordar "un verdadeiro plan para reverter esta situación", así como la derogación del "decreto da vergoña" que impide la enseñanza en gallego en materias como ciencias y matemáticas.

Besteiro

Besteiro, por su parte, se desplazó este lunes al embalse de Baíña en Baiona para exigirle a la Xunta una planificación seria del agua en Galicia. "O único que parece non entender que temos un problema real de auga é o Goberno do Partido Popular", señaló el secretario xeral del PSdeG, que recordó que hay 32 concellos en alerta y 59 en prealerta.

"Cando se lle pregunta ao PP por isto, a resposta é que xa choverá ou que a culpa é dos concellos", denuncia el líder socialista, que añade: "Esperar pola chuvia non é unha alternativa de subministro, non é unha política de abastecemento".

El secretario xeral del PSdeG señaló que lo que ocurre actualmente "non é unha anécdota do verán do 26. Vén para quedarse e cada ano vai a peor". A este respecto, recordó lo ocurrido en 2017 y 2022, señalando que el cambio climático es una evidencia: "Isto é unha evidencia que Galicia debe asumir dunha vez: o país non vai ser o paraíso da auga. O campo xa o está pagando".

Besteiro apela a la planificación para hacer frente a la situación, poniendo sobre la mesa la creación de un plan global de captación y de distribución del agua, con tratamiento incluido, pensado para el conjunto de Galicia y no ayuntamiento a ayuntamiento. Todo ello teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada parte del territorio.

Los socialistas gallegos, además, exigen que al menos el 50% de lo que la Xunta recauda por el canon del agua se reinvierta en los propios municipios y áreas metropolitanas para renovar las redes de distribución, que pierden agua.