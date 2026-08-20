La Xunta aboga por construir embalses frente a la sequía en Galicia: "Se necesitan más depósitos"

Embalse de Eiras entre Fornelos de Montes y Ponte Caldelas el pasado 8 de julio de 2026. Adrián Irago / EP

La Xunta de Galicia aboga por construir más embalses para hacer frente a la sequía, que mantiene a 32 concellos en alerta desde el pasado 11 de agosto. Así lo ha asegurado este jueves la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que también apuesta por avanzar en el estudio de las aguas subterráneas.

"En algún sitio tenemos que embalsar el agua para después tirar de ella. Eso no quiere decir que haya que llenar Galicia de embalses, tampoco quiere decir que tengamos que poner grandes depósitos en todos los sitios. Pero sí se necesitan más depósitos", señaló Vázquez en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press durante una visita a la playa de Bastiagueiro, en Oleiros.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático señaló a este respecto que al hablar de este tema, "muchas veces" los "del 'no' por el 'no'" ponen "el grito en el cielo", una expresión que los políticos del PPdeG suelen utilizar para referirse al BNG, principal partido de la oposición.

Vázquez ha explicado que pese a las lluvias registradas en invierno, Galicia tuvo la primavera y el verano "más secos" de su historia. "Nuestros ríos son muy cortos. Si no tenemos grandes embalses, al final el agua acaba en el mar", explicó la titular de Medio Ambiente.

Precisamente, la consellería trabaja "mano a mano" con los ayuntamientos "con auditorías y cambiando la red", algo que considera "fundamental" para que no haya "tantas pérdidas" de agua. "Eso no quiere decir que no haya evaporación, que no se multiplique la población o que las empresas sigan tirando mucho", insistió Vázquez.

Por otro lado, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático ha propuesto avanzar en el estudio de las aguas subterráneas como método de abastecimiento. Vázquez, consciente de que "no van a dar" para abastecer a una población "tan amplia" como Oleiros, sí cree que puede funcionar para parroquias o aldeas.

"Por lo tanto, todos tenemos que concienciarnos. Llevamos mucho tiempo diciendo que el agua es limitada, limitada como cualquier otro ámbito que tenga un concepto natural", resumió Ángeles Vázquez.

¿Qué restricciones hay en cada concello?

El nivel de alerta es el segundo más alto de los establecidos en el Plan de sequía de la demarcación Galicia-Costa para la gestión de situaciones de escasez coyuntural, siendo el último y más elevado el de emergencia.

Esta declaración supone la adopción de medidas para conservar los recursos hidráulicos existentes. Así, se prohíben usos prescindibles como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines y, si fuese necesario, se aplicarán cortes de agua puntuales.

Los 32 ayuntamientos afectados por la alerta son:

UTE río Lérez: Beariz, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa

Río Anllóns: Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas

Baiona

La situación de prealerta, por otro lado, implica un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de ríos y embalses en los sistemas afectados de Galicia-Costa, así como de las posibles incidencias que se detecten.

Esta situación también prevé medidas de concienciación dirigidas a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua y recomienda a los ayuntamientos minimizar los gastos públicos no esenciales. De hecho, en este escenario los municipios tienen el deber de comunicar a Augas de Galicia sus datos diarios de caudales de consumo.

Los 59 ayuntamientos afectados por la prealerta y no incluidos ya en las zonas de alerta son: