Reivindican en A Coruña la memoria de las víctimas del franquismo 90 años después de Bóveda

Este lunes se ha rendido homenaje a las víctimas de la represión franquista con motivo del Día da Galiza Mártir, en un acto celebrado ante el monumento a Alexandre Bóveda en la plaza de Catro Camiños. La jornada coincidió con el 90 aniversario del fusilamiento del dirigente galeguista, ejecutado el 17 de agosto de 1936.

El homenaje, organizado por la Deputación de A Coruña junto a la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, contó con la participación de la diputada provincial de Igualdade e Dereitos Civís, Sol Agra, y de la artista Sés. Durante el acto se reivindicó la recuperación de la memoria histórica y se reclamó que esta fecha pase a formar parte oficialmente del calendario institucional de Galicia.

Agra recordó que Bóveda fue fusilado hace exactamente nueve décadas en A Caeira, en Poio, y defendió que su figura representa a todas las personas que sufrieron la represión tras el golpe militar y durante la dictadura franquista.

La diputada provincial señaló que el 17 de agosto debe servir para recordar a quienes fueron asesinados, represaliados, exiliados o torturados por defender la libertad y la democracia. En este sentido, vinculó la figura de Bóveda con otros episodios y protagonistas de la historia del galleguismo y de la lucha por las libertades.

Durante su intervención también tuvo palabras para colectivos especialmente castigados por la represión, como las mujeres, los docentes, los trabajadores del mar, los labradores y otros trabajadores que sufrieron las consecuencias de la dictadura.

Reclaman que el 17 de agosto sea una fecha oficial

Uno de los principales mensajes lanzados durante el homenaje fue la petición de que el Parlamento de Galicia oficialice el 17 de agosto como Día da Galiza Mártir. La propuesta busca convertir esta jornada en una fecha institucional de recuerdo a las víctimas de la represión franquista.

La responsable provincial de Dereitos Civís también alertó contra el revisionismo histórico y el blanqueamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura. En este sentido, defendió que la recuperación de la memoria sigue siendo una cuestión pendiente.

"No habrá una democracia plena mientras siga existiendo un solo cuerpo sin identificar en las cunetas o se continúen blanqueando los crímenes de la dictadura", afirmó Sol Agra durante el acto celebrado en Catro Camiños.