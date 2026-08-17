Galicia afronta otro día de calor extremo con alerta roja y más de 42 grados

El Santuario das Ermitas es uno de los lugares más emblemáticos de Valdeorras. Ruta do Viño Valdeorras.

Galicia afrontará este martes una nueva jornada marcada por las altas temperaturas, con alerta roja en Valdeorras, donde los termómetros podrán superar los 42 grados, según la previsión de MeteoGalicia.

El episodio de calor coincidirá con unos datos de mortalidad que, en el caso de Galicia, muestran una evolución muy diferente a la del conjunto de España. La comunidad registró 31 muertes vinculadas a las altas temperaturas durante la primera quincena de agosto, un 80% menos que las 150 contabilizadas en el mismo periodo de 2025.

La mayor parte de los fallecidos eran mayores de 85 años y 24 de las 31 víctimas eran mujeres.

En el conjunto de España, sin embargo, el calor ha dejado un balance más elevado. Se estiman 1.108 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas entre el 1 y el 15 de agosto, 146 más que en el mismo periodo del año pasado.

Se trata del tercer dato más alto para una primera quincena de agosto desde que comenzó a funcionar el sistema en 2015, solo por detrás de 2018, con 1.197 muertes, y 2022, con 1.225.

Alertas en buena parte de Galicia

El calor volverá a ser protagonista este martes. Además de la alerta roja en Valdeorras, MeteoGalicia establece nivel naranja en el Miño ourensano, la montaña de Ourense, el interior de Pontevedra y las Rías Baixas.

Por su parte, el nivel amarillo afectará al suroeste de A Coruña y a la zona del Miño en Pontevedra. Los avisos estarán activos entre las 15:00 y las 21:00 horas.

En las principales ciudades y localidades de la provincia de A Coruña las temperaturas serán más contenidas. A Coruña rondará los 26 grados de máxima, mientras que Ferrol y Oleiros podrán alcanzar los 30 grados. Santiago de Compostela llegará a los 34 grados y Carballo se quedará en torno a los 26.

La Secretaría Xeral para o Deporte recomienda evitar la práctica deportiva federada entre las 13:00 y las 17:00 horas en las zonas bajo alerta roja, salvo en el caso de los deportes náuticos y acuáticos.

Sanidade recuerda además la importancia de hidratarse aunque no se tenga sed, evitar el alcohol y las bebidas con cafeína o muy azucaradas, optar por comidas ligeras y utilizar ropa fresca y holgada.

Desde la activación del Plan Calor 2026, se estima que 4.191 personas han fallecido en España por causas relacionadas con las altas temperaturas. De ellas, 123 corresponden a los últimos días de mayo, 936 a junio, 2.024 a julio y 1.108 a la primera mitad de agosto.