Arranca la Operación Centinela en Galicia: militares vigilarán 39 municipios con riesgo de incendio

El Ministerio de Defensa y la Xunta han activado la Operación Centinela Gallego. Patrullas militares se desplegarán desde hoy lunes y hasta el 25 de septiembre en las zonas de mayor riesgo de incendio en Galicia, colaborando con las autoridades civiles para prevenir, disuadir y detectar el origen de fuegos durante la época de máximo riesgo.

La campaña de este año destaca por el despliegue de 35 patrullas terrestres pertenecientes a las Fuerzas Armadas, 30 de la Brigada Galicia VII -BRILAT y 5 del Tercio Norte -TERNOR de Infantería de Marina, con sede en Ferrol. Estas patrullas realizarán labores continuas de vigilancia en 39 municipios pertenecientes a los ocho distritos forestales con mayor vulnerabilidad histórica ante el fuego.

La presencia física de los militares sobre el terreno actúa como un poderoso factor de disuasión frente a posibles actividades delictivas o imprudencias, blindando las zonas forestales más sensibles de las cuatro provincias gallegas, según informan desde el Ministerio de Defensa.

Vehículos de la Operación Centinela Gallega. Ministerio de Defensa

El operativo integra el uso de sistemas aéreos no tripulados (drones/UAS). Estas aeronaves de las Fuerzas Armadas proporcionarán una valiosa capacidad de reconocimiento aéreo en tiempo real, operando tanto de día como de noche.

Gracias a estas herramientas digitales y ópticas de última generación, el dispositivo optimiza la alerta temprana ante conatos de calor, facilitando una respuesta inmediata para evitar que se transformen en grandes incendios.

Las unidades militares actuarán bajo el control operativo del Mando de Operaciones (MOPS).

El dispositivo podría ampliarse

El convenio también prevé que, si las condiciones meteorológicas o la evolución de la campaña obligan a reforzar el dispositivo o prolongarlo más allá del 25 de septiembre, ambas administraciones puedan ampliar el número de efectivos y la duración del operativo mediante una modificación del acuerdo y la correspondiente financiación adicional.

La publicación del convenio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del martes 28 de julio, llega poco más de un mes después de la constitución del Comité Integrado de Prevención de Incendios de Galicia (CIPIG), celebrada el 25 de junio y en la que participaron representantes de la Xunta, de la Delegación del Gobierno y de los ministerios de Interior, Transición Ecológica y Defensa para coordinar la campaña de alto riesgo de incendios en la comunidad.

"Con la activación de la Operación Centinela Gallego, la administración autonómica y el Gobierno central reafirman su firme compromiso con la seguridad ciudadana y el cuidado del medio ambiente, consolidando un modelo de cooperación institucional eficaz frente a la amenaza del fuego", indica el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El personal desplegado se convertirá de esta forma, durante un mes y medio, en centinelas del monte gallego, velando por la protección del patrimonio natural que atesora Galicia, estableciendo "un contacto estrecho y cordial con la población civil" y dando visibilidad al compromiso de las Fuerzas Armadas con los ciudadanos como "elemento de unión y solidaridad entre españoles".