Galicia tiene 2,73 millones de habitantes, 15.033 más que hace un año gracias a los migrantes

Galicia tiene más de 2,73 millones de habitantes, según los datos publicados hoy jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y referidos a las cifras a 1 de julio de 2026. Esto supone 15.033 más que en la misma fecha del año pasado, un incremento que se debe fundamentalmente a la llegada de migrantes.

La población extranjera de la comunidad gallega sumó 19.430 personas en los últimos 12 meses. Actualmente, en Galicia residen 203.000 personas no nacionalizadas, mientras que las de nacionalidad española bajaron en 4.397 personas hasta los 2,53 millones.

Galicia creció, solo en el último cuatrimestre, en 4.516 personas. Esto supone un 0,16% más, según los datos recabados por Europa Press.

49,8 millones en España

España también registró un incremento de población gracias al aumento de nacidos en el extranjero. El país tenía a 1 de julio 49.801.559 habitantes, valor máximo de la serie histórica. Y es que en segundo trimestre, la población aumentó en 104.178 personas, una cifra que asciende a 444.205 ciudadanos si se tienen en cuenta términos anuales.

El crecimiento poblacional de España se debe al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero -10.291.807 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

El número de extranjeros aumentó en 87.197 personas durante el trimestre, hasta 7.437.543, mientras que la población de nacionalidad española creció en 16.981.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2026 fueron la colombiana (con 34.000 llegadas a España), la venezolana (23.300) y la marroquí (21.100). Les siguen la española (18.000), peruana (16.800), brasileña (8.300), italiana (7.600), hondureña (7.200), pakistaní (6.700), y ucraniana (6.600).

El INE recoge que las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 11.500 salidas), la marroquí (10.900), la venezolana (5.900), la peruana (5.500) y la rumana (5.300), seguidas de la española (4.000), la italiana (3.700), la ucraniana (3.200), la china y la hondureña, ambas con 2.700 salidas.