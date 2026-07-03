El PSOE gallego votará en primarias en Ferrol: las otras ciudades ya tienen candidato a la Alcaldía

el exalcalde de Ferrol, Ángel Mato, ofrece declaraciones junto a la exconcejala Eva Martínez, en una foto de archivo. Raúl Lomba - Europa Press

Los militantes del PSdeG solo tendrán que votar en primarias en Ferrol, donde el exregidor Ángel Mato y la que fuera concejala Eva Martínez Montero han presentado su precandidatura a encabezar la lista de cara a las elecciones municipales de 2027. Lugo, Ourense, Santiago de Compostela y Pontevedra ya tienen definidos a sus candidatos, al haberse presentado solo una persona en cada concello.

El plazo para presentar las precandidaturas terminó hoy viernes a las 12:00 horas, según el calendario aprobado el sábado pasado por el Comité Federal para los municipios de más de 20.000 habitantes de cara a las elecciones del 23 de mayo de 2027. Ahora, tanto Mato como Martínez podrán recoger avales hasta el 11 de julio, mientras que del 12 al 18 comenzará la campaña de información de cara a la votación del día 19.

El Partido Socialista podrá, por otro lado, proclamar como candidatos a Miguel Fernández en Lugo, a Natalia González en Ourense, a Iván Puentes en Pontevedra y a Pedro Blanco en Santiago de Compostela después de que ninguna otra persona se haya postulado como candidata a la Alcaldía con el partido. Todos ellos podrán ser proclamados por la comisión de ética sin necesidad de recoger avales.

El Comité Federal del PSOE también había abierto el proceso de primarias en Oleiros, donde Jesús Fernández Díez será su candidato; en Narón, con Jorge Ulla Rocha al frente; y en Ponteareas, en la que la lista estará encabezada por Vanesa Fernández Seoane. En estos tres municipios solo ellos presentaron su precandidatura.

Respecto a las candidaturas a las Alcaldías en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes en los que ya gobierna el PSdeG, la Comisión Nacional de Ética formalizó las de Blas García en Ames; Inés Rey en A Coruña; José Ramón Riobóo en Culleredo; Digna Rivas en Redondela; Abel Caballero en Vigo; y Alberto Varela en Vilagarcía.

Pedro Blanco en Santiago

El PSOE vivió una crisis en Santiago de Compostela durante el presente mandato, durante el que Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Mila Castro y Marta Álvarez fueron expulsados del partido. Precisamente, los cuatro han confirmado que presentarán su propia candidatura a los comicios, encabezada por Rosón.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, hizo público ayer un vídeo en el que comunicaba que había formalizado su precandidatura. Este viernes, fuentes del partido han confirmado que fue el único en hacerlo tras retirarse de esta carrera la vicesecretaria xeral del PSOE compostelano, Marta Álvarez Santullano, que no se presentará "por responsabilidad y por coherencia" con el partido.

Miguel Fernández en Lugo

El exalcalde de Lugo, Miguel Fernández, encabezará la lista de los socialistas en las elecciones de 2027. Fernández fue regidor de la ciudad hasta el pasado 7 de mayo, cuando Elena Candia (PP) le arrebató el bastón de mando gracias a una moción de censura apoyada por una concejala tránsfuga del PSOE.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, trasladó en ese momento públicamente su apoyo a Miguel Fernández, que ahora tendrá como reto volver a llevar al PSOE a la alcaldía de una ciudad en la que gobernó durante casi tres décadas. Precisamente, Besteiro inició su carrera política como concejal en este concello.

Fernández ha asegurado hoy que afronta esta nueva etapa con el objetivo de retomar el proyecto de transformación en la ciudad con "ilusión, motivación y experiencia", convencido de que PSOE puede volver a liderar "un proyecto de futuro para la capital lucense".

Natalia González en Ourense

La actual portavoz y secretaria xeral del PSOE en Ourense, Natalia González, será la candidata del partido en la ciudad. La también secretaria de Igualdad en la dirección del PSdeG lleva las riendas del grupo municipal y la portavocía en el concello, pese a que en las anteriores elecciones el cabeza de lista fue el exalcalde Francisco Rodríguez.

Iván Puentes en Pontevedra

Iván Puentes fue el único en registrar su precandidatura en Pontevedra. El actual portavoz socialista en la ciudad del Lérez ha asegurado que afronta este proceso con la expectativa de encabezar por primera vez una candidatura tras haber completado un mandato íntegro al frente del grupo municipal.

El candidato del PSOE a la Alcaldía en Pontevedra considera que los comicios de 2027 son "trascendentales" y que el panorama político en la ciudad será más abierto que en anteriores convocatorias. Puentes ha asegurado, en declaraciones a medios recogidas por Europa Press, que las encuestas muestran una evolución positiva de su partido en la urbe.