Galicia vivió una de las primaveras más cálidas y secas de su historia y encara un San Juan con tiempo estable

Galicia dejó atrás una de las primaveras más cálidas y secas de su historia y se encamina hacia unas fiestas de San Juan marcadas por el regreso del tiempo estable. Así lo avanzó este martes en A Coruña el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Galicia, Francisco Infante Alonso, durante la presentación del balance climático de la primavera y de las previsiones para las próximas semanas.

Tras unos primeros días de junio con temperaturas relativamente frescas, la situación cambiará progresivamente. Entre este miércoles y el jueves aún persistirá cierta inestabilidad, con posibilidad de tormentas en zonas del interior y de montaña, mientras que en el resto de Galicia predominarán las nubes bajas matinales con tendencia a despejar a lo largo del día.

La situación comenzará a estabilizarse a partir del viernes y el anticiclón volverá a imponerse desde comienzos de la próxima semana. Además, durante el fin de semana se producirá un ascenso notable de las temperaturas, especialmente en la mitad sur de Galicia.

Para la noche de San Juan el 23 de junio, el escenario previsto apunta a la consolidación del tiempo anticiclónico, por lo que no se esperan lluvias durante una de las celebraciones más multitudinarias de la comunidad.

Una de las tres primaveras más cálidas de la serie histórica

El trimestre comprendido entre marzo y mayo fue "muy cálido y excepcionalmente seco". La temperatura media alcanzó los 11,3 grados, con una anomalía de 1,8 grados respecto a los valores normales. Esto convierte a la primavera de 2026 en una de las tres más cálidas desde que existen registros, junto con las de 1997 y 2011.

Los tres meses registraron temperaturas superiores a la media. Abril fue especialmente destacado, ya que se convirtió en el segundo abril más cálido de toda la serie histórica, solo superado por el de 2011. Las temperaturas más elevadas del trimestre se alcanzaron los días 27 y 28 de mayo, mientras que las mínimas se registraron el 12 de abril.

En cuanto a las precipitaciones, Galicia recibió únicamente el 48% de las lluvias habituales. Marzo fue muy seco, sin temporales ni tormentas, y abril se convirtió en el cuarto más seco desde que hay registros. Mayo se aproximó a la media mensual, aunque las precipitaciones llegaron de forma irregular y concentradas en episodios tormentosos.

El invierno salva el balance hídrico

Pese a la extrema sequedad de la primavera, el balance hídrico del actual año meteorológico se mantiene dentro de la normalidad gracias a las abundantes lluvias registradas durante el invierno.

Según explicó Francisco Infante, el predominio de situaciones anticiclónicas sobre el Atlántico provocó que las borrascas circularan por latitudes más septentrionales, dejando a Galicia fuera de las principales entradas de frentes durante buena parte de la primavera.

El delegado de la AEMET también recordó que existe una probabilidad del 80% de que durante el verano se produzca un episodio intenso de El Niño, porcentaje que se elevaría al 90% de cara a finales de año. Este fenómeno contribuye a elevar las temperaturas medias del planeta y suele inhibir la actividad de huracanes en el Atlántico.

Verano cálido y eclipse con buenas perspectivas en A Coruña

Las previsiones estacionales apuntan a un verano con temperaturas superiores a las normales en Galicia. En cambio, las precipitaciones no presentan una señal clara, por lo que se espera un comportamiento próximo a la media.

La AEMET también avanzó una estimación de cara al eclipse de sol del próximo 12 de agosto. A Coruña presenta un 60% de probabilidades de disfrutar de cielos despejados durante el fenómeno, mientras que en la Mariña lucense las opciones se reducen al 30%. Vigo y buena parte del sur de Galicia presentan las mejores perspectivas, con probabilidades cercanas al 85%, aunque en esas zonas no podrá observarse la totalidad del eclipse.