Así es Galtaxi, la app con la que el taxi gallego quiere modernizar su servicio y competir con los VTC

El sector del taxi en Galicia se prepara para conocer una nueva herramienta digital que aspira a transformar la forma en la que los usuarios solicitan y siguen sus servicios. La Fundación Abanca acogerá la presentación oficial de Galtaxi, una aplicación orientada a la modernización del taxi que contará con dos citas: Vigo el jueves 25 de junio a las 18:00 horas y A Coruña el viernes 26 de junio a las 10:00 horas.

El proyecto está liderado por el desarrollador Erwal, procedente de Fuerteventura, que ha diseñado un sistema que integra varias vías de contacto y gestión del servicio. Entre ellas, destaca especialmente la integración con WhatsApp, que permite solicitar un taxi de forma directa sin necesidad de descargar una aplicación tradicional.

Según explican varios de sus responsables a Quincemil, uno de los elementos más innovadores de Galtaxi es su capacidad para identificar automáticamente el idioma del usuario en función del prefijo del número de teléfono, de manera que la respuesta al cliente se produce siempre en su propia lengua, facilitando la comunicación en un entorno cada vez más diverso.

Un seguimiento "en tiempo real"

Una vez que el usuario solicita el servicio y este es aceptado por un conductor, el sistema genera un enlace temporal único. A través de ese enlace, el cliente puede acceder a un seguimiento del vehículo en tiempo real. "En tiempo real, sin saltos", subrayan desde el equipo promotor, insistiendo en que la posición del taxi se actualiza de forma continua y sin interrupciones perceptibles.

Este seguimiento incluye no solo la ubicación del vehículo, sino también su desplazamiento completo hasta el punto de recogida, lo que permite al usuario conocer con exactitud la llegada del taxi. La herramienta busca reducir la incertidumbre habitual en este tipo de servicios y ofrecer mayor transparencia en el proceso.

Identificación completa del conductor

Otro de los pilares del sistema es la identificación completa del conductor asignado al servicio. La aplicación muestra al usuario la fotografía del taxista, sus datos personales y la información del vehículo, incluyendo matrícula, modelo y otros elementos identificativos. Esta función se refuerza especialmente en los servicios solicitados para menores, donde los padres o tutores pueden verificar en todo momento quién es la persona encargada del traslado.

Detección de paradas cercanas

En paralelo, la plataforma incorpora funcionalidades orientadas a la optimización del servicio en entornos urbanos. Entre ellas, destaca la detección de paradas de taxi cercanas, que informa al usuario cuando existe una disponible en su entorno inmediato, con el objetivo de agilizar la recogida y mejorar la eficiencia del sistema.

Aspira a ser la APP "más moderna de Europa"

Los responsables del proyecto aseguran que Galtaxi aspira a ser "la app más moderna de Europa" en su categoría, al integrar en una sola herramienta funciones de comunicación, seguimiento, seguridad e identificación del servicio.

Además, la aplicación busca simplificar el acceso al taxi mediante un sistema más directo y automatizado, reduciendo pasos intermedios y apostando por la inmediatez tanto en la solicitud como en la asignación del vehículo.