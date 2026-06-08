Ricardo Hevia, el gallego aislado por hantavirus: "Acabar la cuarentena en casa es otro mundo"

Ricardo Hevia, el ornitólogo de Cariño (A Coruña) que permanecía en cuarentena tras haber estado en contacto con el caso confirmado de hantavirus, ya se encuentra en su domicilio. Después de varias semanas aislado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, regresó a Galicia para completar el periodo de seguimiento establecido por las autoridades sanitarias.

"Estoy ya en casa desde ayer para acabar la cuarentena aquí, hasta el día 20. Podemos salir algo también aquí, pero no a sitios con mucha gente. Aunque estar en casa ya es otro mundo", explica Hevia a Quincemil.

Su regreso coincide con la salida del hospital de todas las personas que permanecían aisladas como contactos del caso confirmado de hantavirus. Según informó este domingo el Ministerio de Sanidad, los contactos que continuaban en cuarentena en el Gómez Ulla han abandonado ya el centro hospitalario para completar el seguimiento en sus domicilios.

La cuarentena continúa hasta el 21 de junio

El único que permanece ingresado es el paciente que dio positivo por hantavirus, que continúa bajo supervisión médica en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del hospital madrileño. Según Sanidad, presenta febrícula, aunque su estado clínico no ha empeorado.

Los contactos deberán completar el periodo máximo de vigilancia fijado por las autoridades sanitarias, que se prolongará hasta el 21 de junio. Durante este tiempo seguirán sometidos a seguimiento médico y, si no desarrollan síntomas, se les realizarán pruebas al finalizar la cuarentena para confirmar que no han contraído la enfermedad.

Para Hevia, sin embargo, la diferencia entre permanecer aislado en un hospital y hacerlo en su propia casa es notable. Tras varias semanas de incertidumbre y vigilancia sanitaria, el ornitólogo coruñés afronta ahora la recta final de la cuarentena desde Galicia, donde espera recuperar progresivamente la normalidad.