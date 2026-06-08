Galicia se prepara para una nueva subida de temperaturas: calor de 38 ºC y ausencia de lluvias esta semana

Una pareja disfruta de una jornada de sol y playa Shutterstock

Tras un breve respiro, el calor vuelve a instalarse en Galicia. Con la llegada casi inminente del verano, los termómetros volverán a registrar un ascenso a lo largo de esta semana.

La subida será especialmente notable en las zonas del sur de la Comunidad, donde las temperaturas podrían alcanzar los 38 ºC al final de la semana.

Sin embargo, el aumento térmico también se dejará sentir en ciudades como A Coruña y Vigo, que disfrutarán de unas condiciones ideales para acercarse a la playa y disfrutar del buen tiempo.

Calor de 38 ºC en Galicia

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Galicia se prepara para una semana marcada por el ascenso de las temperaturas, con valores que podrían alcanzar los 38 ºC.

El calor será especialmente intenso en Ourense y alrededores. De hecho, las previsiones apuntan a que los termómetros irán escalando de forma progresiva hasta acercarse a los 40 ºC a partir del viernes.

Este aumento térmico también se dejará notar durante la noche. Las mínimas pasarán de los 10-12 ºC a situarse entre los 19 y los 20 ºC durante el fin de semana, dando lugar a noches casi tropicales.

🌡️Las temperaturas estarán por encima de lo normal en la mitad sur peninsular, y en su normalidad en la mitad norte.



A partir del jueves, las temperaturas subirán notablemente en la mitad norte peninsular y Baleares, de manera que se esperan temperaturas de pleno verano. pic.twitter.com/o1TnCqlmoc — AEMET (@AEMET_Esp) June 8, 2026

También se espera un fin de semana muy caluroso en Lugo, donde las máximas podrían alcanzar los 35 ºC. En Vigo, los termómetros rondarán los 34 ºC, mientras que en A Coruña se prevén temperaturas cercanas a los 30 ºC.

La llegada de una masa de aire cálido asociada a una dorsal africana será la principal responsable de este notable ascenso térmico en toda la Comunidad.

"El miércoles arrancaría el ascenso térmico en la España peninsular, generándose una masa de aire cálido entre el jueves y el domingo, de carácter persistente", explica el portal meteorológico Metored.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología añade que el índice de radiación ultravioleta será muy alto en Galicia. "Es importante reducir la exposición al sol en las horas centrales del día y proteger la piel y los ojos", recuerda.

😎 El índice de radiación ultravioleta es ya muy alto en casi toda la Península y Baleares, incluso extremo en Canarias.



➡️ Es importante reducir la exposición al sol en las horas centrales del día y proteger la piel y los ojos.



Pronóstico de índice UV👉https://t.co/7PH9U7JRHe https://t.co/dgwNLYilIA pic.twitter.com/p6vN7wKtjp — AEMET (@AEMET_Esp) June 7, 2026

El pronóstico sitúa el índice de radiación ultravioleta (UV) en 8, un valor considerado de riesgo "muy alto", por lo que se recomienda extremar las precauciones y evitar la exposición directa entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Semana sin lluvias en Galicia

Para los próximos días no se esperan precipitaciones, salvo hoy lunes, cuando podrían producirse algunos chubascos en A Coruña.

En general, predominarán los cielos con nubes y claros, que tenderán a despejarse de cara al fin de semana, dejando un ambiente más estable y soleado en gran parte de la Comunidad.