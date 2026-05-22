La Xunta defiende vincular el plus de médicos a la gestión de bajas para "monitorizar" el sistema

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido este viernes la vinculación de la gestión de bajas laborales al plus de productividad de los médicos del Sergas porque servirá para "el control y monitoreo" del funcionamiento del sistema. Caamaño, además, ha señalado que no es una novedad y que lleva en marcha desde 2025.

Uno de los objetivos recogidos en los Acordos de Xestión del Sergas es evitar que las bajas vayan más allá de la "duración estándar", por lo que esto forma parte de la baremación para el plus de productividad que reciben los profesionales al conseguir dichos objetivos.

Estos acuerdos son herramientas de planificación anuales que la Consellería de Sanidade utiliza para establecer objetivos asistenciales, preventivos y de gestión en las distintas áreas. El impulso de los programas de cribado, la prescripción mínima de medicamentos genéricos o el fomento de la participación en campañas de vacunación forman parte de los 53 indicadores incluidos.

Precisamente este es uno de los puntos destacados por el conselleiro de Sanidade esta mañana para desechar la idea de que su departamento "prima" a los médicos por reducir el tiempo de las IT.

"En ningún caso se prima a los médicos de familia por acortar las bajas de las personas que no están en condición de volver a su puesto de trabajo. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que el trámite de estas bajas es manifiestamente mejorable", aseguró Caamaño que ha insistido en que su departamento buscaba "mejorar" este trámite con esta medida.

Evitar exceder "tiempos estándar"

Fuentes consultadas por Europa Press el jueves y, en base a los documentos publicados por el Sergas, detallaban que, a cada cierre de año, se hace una evaluación de los objetivos -cada uno con un peso determinado en la baremación- para el abono del complemento de productividad a los médicos de familia.

El plus para los médicos de atención primaria este 2026 se sitúa en los 2.491 euros, de los que una parte se abona nómina a nómina y otra en base a los objetivos alcanzados. Uno de estos objetivos es el control de la duración de los procesos de incapacidad temporal.

Cada proceso lleva aparejado un tiempo 'estándar' de baja establecido por la Seguridad Social, periodo que esta medida busca que no se exceda. A este respecto, el conselleiro de Sanidade ha señalado que uno de los objetivos de los acuerdos de gestión es, además de monitorizar el sistema, "eliminar la actividad ineficiente".

Gómez Caamaño recordó que el indicador de las bajas está dentro del convenio del Instituto Nacional de la Seguridad Social y que lo utilizan otras comunidades como Castilla y León.

"La Consellería de Sanidade reconoce el trabajo y el esfuerzo que hacen los médicos de familia en relación a las bajas y la única intención que tiene es mejorar la tramitación de esas bajas. Nunca adelantar una baja justificada sino, por ejemplo, una baja que se prolonga en el tiempo por culpa de una prueba pendiente, pues que podamos acelerar esa prueba para que el paciente se incorpore al trabajo lo antes posible", aseguró el titular del departamento.

Descontento entre los facultativos

Los facultativos han expresado su descontento con la vinculación de esa gestión al plus y están preocupados por la percepción de esta medida en la población general. Los médicos consideran que podría ser "peliagudo" incluirla en la ponderación de una prima económica.

Primero, por lo subjetivo de la misma, ya que la evolución de cada paciente es diferente, y, segundo, por la limitación de la mano del médico de familia si, por ejemplo, se necesitan pruebas complementarias. Los sanitarios señalan que hay procesos que se escapan de su control.

La Asociación de Medicina Familiar y Comunitaria de Galicia (Agamfec) se ha manifestado en la misma línea tachando la medida de "burda": "No nos cabe duda de que la gestión de las bajas es manifiestamente mejorable pero, como siempre, los médicos de familia seremos los que pagaremos los fallos de todo el sistema".

Críticas de Pontón y Besteiro

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha calificado como "deleznable" que la Xunta "quiera condicionar" la actuación de los médicos sobre el alta de las bajas y ha pedido al presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, que "retire de inmediato esta propuesta", que considera "infame e indecente".

"Reconozco que leí tres veces esa noticia porque me parece que es imposible que alguien quiera beneficiar a médicos económicamente por dar el alta a los pacientes antes", ha señalado la líder del BNG en declaraciones a los medios en Santiago, tras lo que ha asegurado que no sabe "si es legal": "Si lo es, no debería de poder serlo".

La líder de la oposición en el Parlamento ha defendido "convencida" que los médicos gallegos dan las altas "en función de las necesidades de los pacientes": "Yo creo que deben de retirar de inmediato esa propuesta porque es una indecencia y va en la línea de lo ya dicho: un gobierno del PP que quiere robarle derechos a los trabajadores y las trabajadoras".

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha censurado por su parte que Alfonso Rueda ponga "precio a la salud" de los gallegos y ha calificado la medida de "extraordinariamente grave", advirtiendo de que retrata la verdadera concepción que tiene el PP de los servicios públicos.

"El señor Rueda quiere hacernos creer que el problema de la sanidad pública está en las bajas, en los pacientes o en los médicos. Y no. El problema es un gobierno que no cree en los servicios públicos y que no está dispuesto a invertir lo que hay que invertir", aseguró Besteiro a los medios durante un acto en Ourense.

El líder socialista ha señalado que Galicia es, por detrás de Madrid, la comunidad autónoma que menos invierte en atención primaria, lo que da lugar a largas listas de espera. Besteiro ha cargado contra el PP, al que ha acusado de un "recorte sistemático" de derechos y de ir hacia un modelo que "pone precio a la sanidad pública y después pretende que los gallegos paguen la factura".

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que estaba con Besteiro con motivo de la V Reunión Socialista de Ourense, también se ha manifestado sobre esta polémica, señalando que "para la derecha los servicios públicos son un negocio": "Y como te atiendan en la sanidad o en la educación depende de lo grueso de la cartera que tengas".

Patxi López ha reivindicado que "mientras el Ejecutivo central" distribuye riqueza, los gobiernos autonómicos como el de Rueda se dedican a poner precio a los derechos: "España va a ser el país que más crece en Europa. Y eso no es un fin en sí mismo. Eso permite subir salarios, subir pensiones, reforzar la sanidad y la educación. Pero hay quien prefiere el camino inverso".