Renfe mejora la conexión entre Galicia y Madrid con nuevos horarios de trenes

Renfe pondrá en marcha el próximo 20 de mayo un nuevo horario para el Alvia Lugo-Madrid con salida de madrugada, una modificación con la que busca mejorar la conexión entre Galicia, Castilla y León y la capital española.

El tren adelantará su salida desde Lugo a las 5:18 horas, permitiendo llegar a Madrid antes de las 10:30 y facilitando así los viajes de ida y vuelta en el mismo día por motivos laborales, administrativos o personales.

El servicio mantendrá sus paradas habituales en Galicia, con paso por Sarria, Monforte de Lemos, Ourense y A Gudiña, además de las estaciones de Sanabria AV, Zamora y Medina del Campo antes de llegar a Madrid.

La reorganización anunciada por Renfe también afectará a otros servicios ferroviarios entre Galicia y Madrid. El AVE Vigo-Madrid de primera hora adelantará diez minutos su salida e incorporará parada en Santiago de Compostela. Además, el AVE A Coruña-Madrid de las 7:15 pasará a salir a las 7:10 horas.

En sentido contrario, el primer tren del día desde Madrid será el Avlo Madrid-A Coruña, que adelantará su salida a las 6:30 horas. Por su parte, el AVE Madrid-Vigo modificará su horario y saldrá a las 8:26 horas desde Chamartín, mientras que el AVE de primera hora de la tarde hacia Vigo también adelantará su salida e incluirá parada en Santiago.

Según explicó Renfe, estos cambios buscan optimizar la operativa del corredor ferroviario y mejorar las opciones de movilidad entre Galicia y Madrid. Los billetes con los nuevos horarios ya están disponibles en los canales habituales de venta de la compañía.