Llega un gran cambio de tiempo: MeteoGalicia anuncia un bajón térmico con 14ºC menos este fin de semana

Llegada de una masa de aire frío a la Península ibérica Eltiempo.es

Después del episodio de inestabilidad que dejó chubascos tormentosos el pasado martes, los modelos meteorológicos anticipaban un nuevo cambio de tiempo con la llegada de un frente atlántico.

En un comunicado oficial, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que, muy probablemente, a partir del sábado 11 de abril tendrá lugar un cambio de tiempo significativo.

Hasta 16ºC menos del viernes al sábado

Malas noticias de cara al fin de semana. La llegada de un frente atlántico traerá de vuelta el invierno, con un descenso térmico brusco acompañado de precipitaciones que se desplazarán de oeste a este.

A partir del sábado 11, un extenso frente frío activo que penetrará por Galicia y se desplazará lentamente, abarcando todo el territorio.

A su paso se espera abundante nubosidad y precipitaciones generalizadas. Además, se intensificará el viento del noroeste, que soplará con intervalos fuertes.

Desde primera hora, las lluvias afectarán a gran parte del territorio gallego, pero el fenómeno más destacado será la brusca y acusada bajada de las temperaturas.

😎➡️🧣«Del verano al invierno»



En primavera es normal que la temperatura varíe bruscamente de un día para otro. Pero este fin de semana el descenso térmico será extraordinario.



El viernes será un día más propio de junio; el domingo tendrá temperaturas de febrero o marzo. pic.twitter.com/SIwy30I45J — AEMET (@AEMET_Esp) April 7, 2026

Tras un inicio de semana con playas a rebosar y temperaturas por encima de los 25ºC, el panorama cambiará por completo de cara al fin de semana.

En este sentido, las temperaturas descenderán 16ºC del viernes al sábado en lugares como Santiago y Ourense, mientras que en Vigo la caída será de 14ºC y en A Coruña de 10.

Así, los valores se mantendrán por debajo de los 15ºC, según la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia).

A continuación, te detallamos una tabla comparativa con las temperaturas previstas para las jornadas del viernes y sábado en las principales ciudades:

Ciudades Viernes, 10 de abril Sábado, 11 de abril A Coruña Máxima: 22ºC Mínima: 9ºC Máxima: 12ºC Mínima: 8ºC Ferrol Máxima: 25ºC Mínima: 11ºC Máxima: 12ºC Mínima: 7ºC Lugo Máxima: 27ºC Mínima: 8ºC Máxima: 11ºC Mínima: 3ºC Ourense Máxima: 30ºC Mínima: 10ºC Máxima: 14ºC Mínima: 4ºC Pontevedra Máxima: 29ºC Mínima: 11ºC Máxima: 14ºC Mínima: 6ºC Santiago de Compostela Máxima: 27ºC Mínima: 10ºC Máxima: 11ºC Mínima: 5ºC Vigo Máxima: 28ºC Mínima: 12ºC Máxima: 14ºC Mínima: 7ºC

La entrada de una masa de aire de origen marítimo polar tras el frente será también la responsable del importante descenso de la cota de nieve en la mitad norte peninsular, con posibles nevadas en áreas montañosas como Pedrafita do Cebreiro (Lugo).

"A partir del lunes 13 el escenario más probable es que el anticiclón atlántico se desplace al este de Azores y aumente la estabilidad, a la vez que el frente se aleja hacia el nordeste", explica Aemet.

No obstante, las precipitaciones se mantendrán estacionarias en la vertiente atlántica gallega. Lo más probable es que la masa de aire frío se retire durante el día, lo que traerá de vuelta temperaturas más suaves.