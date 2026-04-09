Llegada de una masa de aire frío a la Península ibérica

Llegada de una masa de aire frío a la Península ibérica Eltiempo.es

Galicia

Llega un gran cambio de tiempo: MeteoGalicia anuncia un bajón térmico con 14ºC menos este fin de semana

Un extenso frente frío activo que penetrará por Galicia el sábado y se desplazará lentamente

Puede interesarte: Ni Guiza ni Yucatán: una extraña formación con forma de pirámide en Marte dispara las teorías sobre su origen

Publicada
Actualizada

Después del episodio de inestabilidad que dejó chubascos tormentosos el pasado martes, los modelos meteorológicos anticipaban un nuevo cambio de tiempo con la llegada de un frente atlántico.

Ilustración del telescopio Kepler de la NASA .

En un comunicado oficial, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que, muy probablemente, a partir del sábado 11 de abril tendrá lugar un cambio de tiempo significativo.

Hasta 16ºC menos del viernes al sábado

Malas noticias de cara al fin de semana. La llegada de un frente atlántico traerá de vuelta el invierno, con un descenso térmico brusco acompañado de precipitaciones que se desplazarán de oeste a este.

A partir del sábado 11, un extenso frente frío activo que penetrará por Galicia y se desplazará lentamente, abarcando todo el territorio.

A su paso se espera abundante nubosidad y precipitaciones generalizadas. Además, se intensificará el viento del noroeste, que soplará con intervalos fuertes.

Desde primera hora, las lluvias afectarán a gran parte del territorio gallego, pero el fenómeno más destacado será la brusca y acusada bajada de las temperaturas.

Tras un inicio de semana con playas a rebosar y temperaturas por encima de los 25ºC, el panorama cambiará por completo de cara al fin de semana.

En este sentido, las temperaturas descenderán 16ºC del viernes al sábado en lugares como Santiago y Ourense, mientras que en Vigo la caída será de 14ºC y en A Coruña de 10.

Así, los valores se mantendrán por debajo de los 15ºC, según la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia).

A continuación, te detallamos una tabla comparativa con las temperaturas previstas para las jornadas del viernes y sábado en las principales ciudades:

Ciudades Viernes, 10 de abril Sábado, 11 de abril
A Coruña

Máxima: 22ºC

Mínima: 9ºC

Máxima: 12ºC

Mínima: 8ºC
Ferrol

Máxima: 25ºC

Mínima: 11ºC

Máxima: 12ºC

Mínima: 7ºC
Lugo

Máxima: 27ºC

Mínima: 8ºC

Máxima: 11ºC

Mínima: 3ºC
Ourense

Máxima: 30ºC

Mínima: 10ºC

Máxima: 14ºC

Mínima: 4ºC
Pontevedra

Máxima: 29ºC

Mínima: 11ºC

Máxima: 14ºC

Mínima: 6ºC
Santiago de Compostela

Máxima: 27ºC

Mínima: 10ºC

Máxima: 11ºC

Mínima: 5ºC
Vigo

Máxima: 28ºC

Mínima: 12ºC

Máxima: 14ºC

Mínima: 7ºC

La entrada de una masa de aire de origen marítimo polar tras el frente será también la responsable del importante descenso de la cota de nieve en la mitad norte peninsular, con posibles nevadas en áreas montañosas como Pedrafita do Cebreiro (Lugo).

"A partir del lunes 13 el escenario más probable es que el anticiclón atlántico se desplace al este de Azores y aumente la estabilidad, a la vez que el frente se aleja hacia el nordeste", explica Aemet.

No obstante, las precipitaciones se mantendrán estacionarias en la vertiente atlántica gallega. Lo más probable es que la masa de aire frío se retire durante el día, lo que traerá de vuelta temperaturas más suaves.