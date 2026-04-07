Confirman en A Coruña falta de indicios para procesar al exconselleiro do Mar por agresión sexual

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña confirma el auto dictado el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol en el que determinó que no hay lugar al procesamiento del exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, como autor de un delito de agresión sexual y dio por concluido el sumario.

La sala rechaza de esta forma la solicitud de la acusación particular de devolver la causa al órgano instructor con la finalidad de que recibiese declaración a dos personas. Los magistrados subrayan que la investigación ya practicada "ha sido amplia y minuciosa" y que, en base a ella, la jueza instructora "no ha apreciado indicios bastantes para procesar", criterio compartido por el Ministerio Fiscal.

"De lo actuado se desprende que se han practicado todas las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados, por lo que es procedente confirmar el auto de conclusión de sumario", incide la Audiencia Provincial.

"(La controversia) no se sitúa en este caso en la necesidad de completar una investigación insuficientemente desarrollada, sino en la pretensión de obtener una nueva valoración incriminatoria de las actuaciones para alcanzar un resultado procesal que no ha sido considerado procedente ni por la instructora, tras una investigación detallada, ni por el Ministerio Fiscal", añaden los jueces.

La sala señala en el auto que las diligencias cuya práctica se interesa por parte de la acusación particular -la declaración de la conductora y la ayudante de la ambulancia- presentan "un carácter claramente periférico y prospectivo respecto del núcleo fáctico investigado".

El texto señala que el hecho de pretender que ambos "puedan erigirse en testigos directos aptos para establecer, conforme a su mera percepción y experiencia práctica, si la sintomatología que presentaba la denunciante resultaba compatible con un cuadro de sumisión química, carece de solidez lógica y procesal".

"No solo se trata de personas manifiestamente ajenas al núcleo del hecho investigado y desprovistas de cualificación pericial para efectuar una inferencia diagnóstica de esa naturaleza, sino que, además, tal hipótesis ya ha quedado contradicha por declaraciones testificales de médicos especialistas y por el resultado de análisis, exploraciones y pruebas clínicas exhaustivamente practicadas", añade la sala.

La Audiencia Provincial de A Coruña concluye que "postular ahora tales declaraciones como vía apta para sustentar un procesamiento no pasa de ser una conjetura carente de base objetiva". Contra el auto cabe la presentación de recurso de súplica.

La denuncia

El exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, fue investigado por una presunta agresión sexual a Paloma Lago. La presentadora de televisión interpuso la denuncia en Ferrol en enero de 2025, pocos días después de que supuestamente hubiesen sucedido los hechos (diciembre de 2024).

La noticia se conoció en junio del año pasado, cuando Villares dimitió de su cargo al frente de la Consellería do Mar al mismo tiempo que se defendía como "absolutamente inocente". "No quiero que pueda afectar a la Xunta o a instituciones autonómicas", señalaba en ese momento.

Al ser aforado, el juzgado había remitido la denuncia a la Sala de lo Civil y Penal del TSXG. El caso estaba admitido a trámite y se iban a practicar diligencias, pero con la dimisión de Villares se devolvió a Ferrol al perder el aforamiento.

Precisamente, el Juzgado de Instrucción nº2 de Ferrol determinó el pasado mes de diciembre que no procesaría al anterior titular de la cartera de Mar en la Xunta de Galicia, finalizando su sumario. La Audiencia Provincial ha confirmado la decisión de archivar la denuncia.

Marta Villaverde ejerce como conselleira do Mar desde la dimisión de Villares. La hasta ese momento directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro tomó posesión en un acto en el que se sucedieron palabras y gestos de apoyo a Villares, entonces investigado.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, siempre se ha mostrado prudente alrededor del caso de Villares, aunque cuando se hizo público lo ocurrido pidió que "se haga justicia cuanto antes" para poder recuperarlo para la vida pública.

Rueda conocía desde febrero de 2025 la denuncia contra Villares: "En el mes de febrero, el exconselleiro Alfonso Villares me comunica que recibe una llamada a la comisaría de Ferrol donde dice que hay una denuncia contra él y si desea prestar voluntariamente declaración. Él acude, presta esa declaración, me comenta que es por una denuncia por unos hechos que habían acaecido un par de meses antes".