Sergio, opositor a bombero forestal en Galicia: "Cada verano vemos lo importante que es proteger el monte"

Preparar una oposición nunca es sencillo, pero cuando el objetivo es convertirse en bombero forestal de la Xunta de Galicia, el reto exige algo más que horas de estudio.

Sergio es uno de los muchos aspirantes que se preparan para acceder a este cuerpo, un trabajo que combina conocimiento técnico, preparación física y un fuerte compromiso con el territorio. Lo hace en la academia Forbe, en su sede en A Coruña.

En su día a día, compagina trabajo, estudio y entrenamiento con un objetivo claro: formar parte del dispositivo que cada verano lucha contra los incendios en los montes gallegos.

Sergio explica que el proceso selectivo está pensado para medir diferentes capacidades. No solo se trata de memorizar temario, sino también de demostrar preparación física y capacidad para el trabajo en el monte.

"La oposición para bombero forestal de la Xunta es bastante exigente pero accesible, porque combina varias cosas. Por un lado está la parte teórica, donde tienes que estudiar normativa, prevención y el funcionamiento del dispositivo contra incendios", señala.

A esa parte se suman las pruebas físicas, que resultan clave en una profesión donde el esfuerzo y el trabajo en equipo son constantes.

"Al final es un trabajo muy físico. El proceso es duro, pero también muy completo porque intenta preparar a la gente para lo que realmente se van a encontrar en el monte", explica.

La preparación requiere constancia diaria. Sergio intenta organizar su rutina para estudiar cada día y mantener al mismo tiempo la forma física necesaria para superar las pruebas.

"Intento estudiar todos los días un rato y luego entrenar físicamente. En mi caso también lo compagino con mi rutina de surf o con entrenamientos más específicos para la prueba física", cuenta.

Aunque sobre el papel algunas pruebas puedan parecer asequibles, reconoce que exigen una buena preparación previa: "De primeras no parece muy complicada, pero tiene lo suyo. Al final no vale solo con estudiar, porque también tienes que llegar en buena forma a las pruebas físicas", explica.

Para él, la clave está en la disciplina: "Es un proceso largo, así que lo importante es ir poco a poco, ser constante y no desanimarse".

La decisión de presentarse no surge solo por la estabilidad laboral que ofrece la plaza. En el caso de Sergio, hay también una motivación personal muy ligada al entorno y a la vocación de servicio.

"Es un trabajo que mezcla varias cosas que valoro mucho: trabajar al aire libre, cuidar el monte y hacer un servicio público", afirma.

En Galicia, donde los incendios forestales marcan cada verano la actualidad, esa responsabilidad adquiere un significado especial: "El monte es parte de nuestra vida y cada verano vemos lo importante que es protegerlo. Poder formar parte de ese dispositivo y ayudar cuando hace falta es algo que me motiva mucho".

Además, en su caso existe también una referencia familiar que alimenta esa vocación: "Creo que en este tipo de trabajo tiene que haber vocación. Es un trabajo duro, con situaciones complicadas y muchas horas en el monte cuando hay incendios. Si no sientes ese compromiso con el entorno y con ayudar a los demás sería difícil mantenerlo. En mi caso es algo que me llama desde hace tiempo, también porque soy nieto de un abuelo que fue bombero".

Su primera toma de contacto

Para Sergio, esta convocatoria será su primera toma de contacto con un proceso selectivo de este tipo. Aun así, afronta el reto con ilusión y con la sensación de estar preparándose para una oportunidad importante.

"Sobre todo espero tener la oportunidad de demostrar que estoy preparado. Llevo tiempo esforzándome para llegar bien tanto en lo teórico como en lo físico", explica.

Si consigue su objetivo, asegura que supondría poder dedicar su vida profesional a algo que realmente le gusta: "Sería una forma de dedicarme a algo que me motiva y que además tiene un impacto positivo en el territorio", señala entre risas.

Uno de los mayores retos para muchos opositores es compaginar la preparación con el trabajo diario, algo que Sergio conoce bien.

"No es fácil. Hay días en los que llegas cansado del trabajo y aun así tienes que sacar tiempo para estudiar o entrenar", admite.

Sin embargo, también reconoce que ese esfuerzo extra le ha ayudado a desarrollar una mayor disciplina.

"Al final te enseña a organizarte mejor. Lo haces porque tienes un objetivo claro y eso es lo que te empuja a seguir".

Sin olvidar los grandes incendios recientes

Los grandes incendios que cada verano afectan a Galicia también forman parte del contexto en el que se preparan los futuros bomberos forestales. Para Sergio, lejos de generar miedo, esas situaciones refuerzan su determinación.

"Impresiona, porque vemos incendios muy duros y situaciones complicadas", reconoce.

Pero al mismo tiempo, asegura que esas imágenes sirven para entender la importancia del trabajo que realizan estos profesionales.

"Más que miedo, me genera respeto por la profesión y todavía más ganas de prepararme bien para poder estar a la altura si algún día me toca estar ahí".

Si finalmente logra su plaza, Sergio sabe que su vida cambiará. No solo por la estabilidad laboral, sino también por la responsabilidad que implica trabajar en emergencias: "Cuando trabajas en algo así sabes que tu trabajo puede marcar la diferencia en momentos complicados", concluye.