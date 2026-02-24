El busto de Manuel Fraga seguirá en el pasillo del Senado: PP y PSOE votan a favor de mantenerlo

La Mesa del Senado por unanimidad ha rechazado este martes una solicitud de algunos aliados parlamentarios del Gobierno para retirar de los pasillos de la Cámara Alta el busto con la efigie del expresidente de Alianza Popular y expresidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

En concreto, los miembros del PP y PSOE en la Mesa del Senado han descartado retirar este busto de Manuel Fraga en su reunión de este martes.

Y es que ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, Compromís, Geroa Bai, Más Madrid, Agrupación Socialista Gomera y el senador por Pitiusas registraron el pasado viernes una solicitud fundamentándose en la Ley de Memoria Democrática, subrayando que una institución democrática "no puede normalizar símbolos de impunidad ni proyectar reconocimiento público sobre responsables políticos vinculados a la represión".

Es más, amparaban esta exigencia en la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, cuando cinco trabajadores fueron asesinados por la Policía Armada durante el desalojo de la Iglesia San Francisco de Asís tras varias jornadas de huelga general.

"Fraga Iribarne era el ministro responsable de las fuerzas de orden público en aquel momento, por su condición de vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos del Interior. También es importante recordar su papel en gobiernos de la dictadura franquista como ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969", añadían los socios parlamentarios del Gobierno en su escrito recogido por Europa Press.

Hace unos años, EH Bildu también intentó retirar el busto de Fraga de las dependencias del Senado, aunque la mayoría que conformaban PP y PSOE en la Mesa de la Cámara Alta por aquel entonces también descartó mover esta figura alegando que el retrato se colocó en reconocimiento de su labor durante la transición y como senador.