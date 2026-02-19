Mejora la situación de los ríos de Galicia: ocho ríos en riesgo de desbordamiento naranja, pero ninguno en rojo

Desbordamiento del río Lérez a su paso por la zona recreativa de Lodeiro en la parroquia de Campo Lameiro, a 26 de enero de 2026, en Campo Lameiro, Pontevedra, Galicia Adrián Irago - Europa Press

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activado en toda Galicia el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones (Inungal), con ocho ríos en nivel naranja por riesgo de desbordamiento en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense, según informa Europa Press.

Aunque los últimos datos del departamento autonómico confirman que ya no hay ningún cauce en nivel rojo —la categoría más grave, que implica riesgo muy alto y posibilidad de afección a zonas habitadas o carreteras—, la situación sigue siendo inestable tras varios días de intensas lluvias.

El nivel naranja supone un riesgo elevado por caudales “superiores a los habituales”, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia en múltiples puntos. En concreto, siguen bajo alerta los ríos Mandeo (Coirós), Xubia (San Sadurniño), Mero (Cambre), Barcés (Abegondo), Tambre (Trazo), Lérez (Pontevedra), Cabeiro (Redondela) y Miño (Ourense y A Peroxa).

Una tregua tras varios días de lluvias intensas

En las últimas horas, el número de cauces en este nivel de alerta se ha reducido levemente —uno menos que en el anterior parte de Emerxencias—, lo que refleja una ligera mejora de la situación. Sin embargo, las precipitaciones de los últimos días han dejado ríos al límite y terrenos encharcados, especialmente en zonas medias y bajas de las cuencas fluviales.

La Xunta mantiene activo el Inungal mientras continúa el seguimiento meteorológico ante posibles nuevos episodios de lluvia en los próximos días. Las autoridades recomiendan precaución en áreas próximas a los cauces y evitar desplazamientos innecesarios en caso de crecidas repentinas.