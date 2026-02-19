Galicia fue en 2025 la segunda comunidad más segura de España

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó este martes que la comunidad ha alcanzado un hito histórico al convertirse en la segunda más segura de España, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, correspondientes al cierre de 2025.

Galicia registró el pasado año una tasa de 35,4 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, una cifra que se sitúa más de 15 puntos por debajo de la media nacional. "Estamos ante una de las comunidades más seguras dentro de uno de los países más seguros del mundo, lo que se traduce en mayor tranquilidad, confianza y calidad de vida", subrayó Blanco.

En total, durante 2025 se contabilizaron 96.066 infracciones penales, lo que supone un ligero aumento del 0,9% respecto al año anterior. Sin embargo, la evolución general sigue siendo positiva: si se excluyen los delitos informáticos, la criminalidad convencional descendió un 2% en el último año y acumula una caída del 10,6% desde 2018. En ese mismo periodo, los robos con violencia o fuerza en viviendas y comercios se han reducido a más de la mitad.

El crecimiento de la cibercriminalidad continúa marcando la tendencia. Este tipo de delitos representa ya cerca del 27% del total, con 25.892 casos registrados en 2025, un 9,3% más que el año anterior. Dentro de este ámbito, destacan las estafas informáticas, que aumentaron un 10,3%. Ante esta situación, el delegado del Gobierno apeló a la prudencia y a la concienciación ciudadana frente a delitos "que no entienden de fronteras y que exigen prevención y colaboración".

Otro de los datos destacados es el aumento de la eficacia policial. En 2025 se esclarecieron el 44,5% de las infracciones penales, el mejor dato de la última década. Blanco quiso reconocer la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil, destacando su "profesionalidad, entrega y cercanía".

Además, puso en valor el refuerzo de efectivos en la comunidad, que cuenta actualmente con 8.895 agentes, la cifra más alta de su historia. Esto supone 596 más que en 2018, un incremento del 7,2%, en el marco del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez.

Para el delegado, estos datos reflejan que "la seguridad es un activo estratégico para Galicia", ya que contribuye a generar estabilidad, atraer actividad económica y garantizar el bienestar de la ciudadanía. "Hablamos de una Galicia segura, estable y con confianza en el futuro", concluyó.