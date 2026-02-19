Fernández Galiño pone en valor su "independencia" en su renovación como valedora de Pobo

La valedora do Pobo María Dolores Fernández Galiño ha puesto en valor este jueves su "independencia" y el trabajo realizado desde 2019, año que llegó al cargo, para continuar desarrollando la labor en la defensoría gallega.

Fernández Galiño tomó posesión este jueves en el Parlamento de Galicia como titular del alto comisionado gallego tras ser refrendada por el pleno de la Cámara gallega para continuar en el cargo el pasado 10 de febrero, en una votación que contó con los apoyos del PP y el BNG y la abstención del PSOE.

Al acto acudieron las principales autoridades de la comunidad gallega, encabezadas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el titular del Legislativo gallego, Miguel Santalices.

Fernández Galiño ha prometido el cargo recordando su "independencia" durante su labor profesional como jueza y magistrada a lo largo de más de 30 años, así como el decálogo de compromisos que asumió a su llegada al Valedor do Pobo en 2019.

De esta manera, explicó que en su etapa como valedora hizo "del feminismo" una de las identidades de la institución, "incluyendo la lucha contra la violencia de género en todas sus manifestaciones; contra el acoso moral, laboral y escolar; contra las formas contemporáneas de esclavitud; contra todas las formas de discriminación; la atención a las personas vulnerables o en riesgo de exclusión; la promoción de los derechos digitales; el derecho fundamental a instituciones fuertes y sólidas; así como el derecho al medio ambiente y a la sostenibilidad". También ha añadido su defensa del idioma gallego.

Además de recordar estos compromisos asumidos en su primera etapa al frente de la institución, puso en valor el trabajo desarrollado en la institución durante los últimos seis años como aval para su continuidad.

Así, ha dicho que en esta etapa se duplicó el número de quejas y se multiplicó el número de resoluciones. "Gracias a la colaboración de las administraciones públicas, eso repercutió en la ciudadanía gallega, dando sentido y significado a la institución", destacó Fernández Galiño.

Defensa en los derechos fundamentales de los gallegos

En el acto, el presidente de la Cámara autonómica, Miguel Santalices, ha celebrado la renovación de María Dolores Fernández Galiño como valedora do Pobo y ha destacado su trayectoria "avalada por muchos años de servicio público en la búsqueda del bien común".

El jefe del Legislativo gallego ha reivindicado el papel de las instituciones democráticas y estatutarias en la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades", en un momento en el que, según ha dicho, la sociedad "demanda instituciones fuertes y comprometidas".

En su intervención, Santalices ha sostenido que el diálogo y el consenso son aspectos básicos para "hacer buena política para todos los que a diario trabajan con el objetivo de mejorar la realidad de los ciudadanos".

Por otra parte, ha señalado el papel "ya imprescindible" de la institución del Valedor do Pobo, que en el año 2025 trató más de 5.500 asuntos, de los que más del 80% obtuvieron una respuesta positiva.