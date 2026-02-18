El temporal impide la búsqueda del pesquero 'Itoiz', hundido frente a la costa de A Coruña

El pesquero Itoiz sigue sin ser localizado tras hundirse el pasado 9 de febrero frente a la costa de A Coruña. El temporal ha vuelto a impedir, un día más, que los medios aéreos busquen el barco, que lleva desde la semana pasada a la deriva en el mar Cantábrico.

Fuentes de Salvamento Marítimo han confirmado a Europa Press que el avión Sasemar 101 no ha podido realizar la búsqueda ni hoy ni ayer tras haber regresado a su base el pasado sábado sin resultados.

El domingo estaba previsto que el avión, con base en Fisterra, saliese para buscar al Itoiz, pero el mal tiempo lo impidió. Una situación que se ha repetido este miércoles, por lo que esta semana no ha podido explorar la zona donde se registró su señal por última vez.

El Itoiz naufragó el pasado 9 de febrero por la mañana. Salvamento Marítimo recibió una llamada a través del canal 16 de VHF sobre las 10:50 horas del Abra de Muxía, que había rescatado a los siete tripulantes del barco accidentado.

El pesquero afectado estaba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

Salvamento registró el jueves la pérdida de la señal del sistema de identificación automática (AIS) del buque y señalaba que la posición "más probable" del pesquero es que se situase "aproximadamente a 65 millas al noroeste del Cabo Peñas".

Desde entonces, los servicios de emergencias no han podido localizar al buque.